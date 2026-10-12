Zmiany dla pasażerów kolei. PKP z nowym rozkładem jazdy na sezon 2026/2027

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Nowy rozkład jazdy PKP Intercity na sezon 2026/2027 to prawdziwa rewolucja dla pasażerów w całej Polsce. Narodowy przewoźnik zapowiada więcej połączeń, regularne godziny kursowania, szybsze przejazdy oraz nowe trasy, które ułatwią podróżowanie zarówno między największymi miastami, jak i do mniejszych miejscowości. Nowa siatka połączeń będzie obowiązywać od grudnia.

Rekordowa liczba połączeń i regularne godziny kursowania

PKP Intercity nie zwalnia tempa i konsekwentnie rozwija swoją ofertę dalekobieżną. W nowym rozkładzie jazdy na sezon 2026/2027 przewoźnik zaplanował 600 połączeń, czyli o 69 więcej niż w poprzednim sezonie. W okresie letnim liczba ta wzrośnie do 622 kursów dziennie. Najważniejszą nowością jest wprowadzenie regularnych godzin odjazdów na głównych trasach, co znacząco ułatwi planowanie podróży i zwiększy dostępność kolei dla mieszkańców całego kraju.

Pociągi będą kursować cyklicznie – co 30 minut, godzinę, dwie lub cztery godziny, w zależności od natężenia ruchu na danej trasie. Dzięki temu pasażerowie nie będą już musieli sprawdzać pojedynczych połączeń – wystarczy zapamiętać częstotliwość kursowania.

Najważniejsze trasy z nową częstotliwością

Nowy rozkład jazdy to także konkretne zmiany na najpopularniejszych trasach w Polsce. Na trasie Warszawa – Szczecin pociągi będą odjeżdżać co 2 godziny, naprzemiennie jako ekspresowe i ekonomiczne. Między Warszawą a Poznaniem ekspresy pojadą co godzinę, a pociągi ekonomiczne co 2 godziny. Z kolei trasę Warszawa – Trójmiasto przez większość dnia będzie można pokonać co 30 minut, korzystając z różnych kategorii pociągów.

Podobne rozwiązania wprowadzono na innych kluczowych trasach, takich jak Kraków – Warszawa – Trójmiasto, Szczecin – Poznań – Łódź – Kraków czy Warszawa – Rzeszów – Przemyśl. Dzięki temu podróżni zyskają większą elastyczność i łatwiej dostosują podróż do własnych potrzeb.

Nowe połączenia i więcej możliwości dla pasażerów

Od połowy grudnia na podróżnych czekać będą nowe połączenia, które znacząco zwiększą dostępność kolei w wielu regionach. Na trasie Warszawa – Kraków pojawią się dwa nowe pociągi ekonomiczne: TLK Wit Stwosz (Białystok – Zakopane) oraz IC Zamenhof (Białystok – Kraków). Łącznie między stolicą a Krakowem będą kursować aż 32 pociągi dziennie.

Mieszkańcy Podkarpacia zyskają nowe połączenia do Warszawy dzięki pociągom IC Banach i IC Siarkowiec, które podwoją liczbę kursów na tej trasie. Z kolei podróżni na linii Bielsko-Biała – Kraków będą mieli do dyspozycji aż 8 połączeń dziennie, w tym nowe składy ekonomiczne: IC Czupel, IC Klimczok, IC Rysianka i IC Pilsko.

Więcej połączeń do miejscowości turystycznych

Nowy rozkład jazdy to także ukłon w stronę turystów. Wśród nowości znalazło się nocne połączenie do Zakopanego – IC Podhalanin, które umożliwi wygodny dojazd w Tatry. Z Trójmiasta do Torunia wyruszy długo wyczekiwany wieczorny skład, a pociąg IC Pomorzanin w wydłużonej relacji zapewni lepszy dojazd na Podhale z północnej i zachodniej Polski.

Do Świnoujścia z Chełma pojedzie IC Mewa, a do Szczecina z Krakowa – IC Lajkonik. TLK Kościuszko połączy Poznań, Częstochowę i Kraków, a między Warszawą a Białymstokiem kursować będzie 15 par pociągów dziennie – o jedną więcej niż dotychczas.

Szybsze podróże dzięki modernizacjom

PKP Intercity nie tylko zwiększa liczbę połączeń, ale także skraca czasy przejazdu tam, gdzie pozwala na to infrastruktura. Najszybszy pociąg EIP pokona trasę Gdańsk – Warszawa w 2 godziny i 18 minut, do Wrocławia dojedzie w 4 godziny i 8 minut, a do Krakowa w 4 godziny i 45 minut.

Trasa Kołobrzeg – Poznań zostanie pokonana w czasie poniżej trzech godzin, a podróż między Białymstokiem a Olsztynem zajmie zaledwie 2 godziny i 50 minut. Skróceniu ulegnie także czas przejazdu między Bielskiem-Białą a Zakopanem oraz z Mielca do Krakowa.

Kolej bliżej lokalnych społeczności

Program „Kolej lokalnych społeczności” to kolejny krok w kierunku zwiększenia dostępności kolei dalekobieżnej dla mieszkańców mniejszych miast. Nowoczesne pociągi hybrydowe i spalinowe umożliwią obsługę tras, które dotychczas były poza zasięgiem dalekobieżnych składów.

Od grudnia pociąg IC Gryf połączy Suwałki ze Szczecinem przez Mazury, Warmię i Pomorze, zatrzymując się w wielu mniejszych miejscowościach, takich jak Olecko, Pisz czy Szczytno. To pierwszy od 16 lat dalekobieżny pociąg, który zatrzyma się w Olecku.

Od czerwca 2027 roku Łomża zyska bezpośrednie połączenia z Warszawą przez Ostrołękę – zaplanowano 6 par pociągów dziennie, a nowe składy otrzymają nazwy nawiązujące do historii i regionu.

Zmiany związane z modernizacjami infrastruktury

Modernizacja stacji Warszawa Wschodnia wymusiła reorganizację ruchu pociągów w stolicy. Wszystkie składy z Trójmiasta i Olsztyna będą kursować przez Warszawę Gdańską, z pominięciem stacji Warszawa Wschodnia, Centralna i Zachodnia. Dla pasażerów oznacza to wygodniejsze przesiadki do metra i komunikacji miejskiej.

Na końcowym etapie znajduje się także modernizacja odcinka Lębork – Słupsk, która może czasowo wydłużyć czas przejazdu na tej trasie i wymusić zmiany w rozkładzie jazdy.