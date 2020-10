​Nawet 100 milionów złotych nienależnego podatku mogła wyłudzić zorganizowana grupa przestępcza, która fikcyjnie obracała złotem. Gang został rozbity przez CBŚP.

Zatrzymano 7 osób, które są podejrzane o oszustwo na kwotę co najmniej 36 milionów złotych.



Mechanizm działania oszustów był następujący: Jedna ze spółek kupowała sztabki złota w Niemczech. Stawka VAT w obrocie wynosi zero procent. Następnie fikcyjnie przerabiano kruszec na biżuterię. Ten wirtualny towar sprzedawano kolejnym firmom - podatek wzrastał do 23 procent.

Ostatnia spółka - notowana na giełdzie, pod której szyldem prowadzono sklepy jubilerskie w galeriach handlowych - według śledczych miała deklarować przetopienie biżuterii i sprzedaż sztabek do Niemiec już z zerową stawką. Następnie występowała o zwrot 23-procentowego podatku.