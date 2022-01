Mieszkańcy Drawska Pomorskiego od niedzieli nie mają prądu. To skutki wichur, jakie przeszły w regionie. W 11-tysięcznym mieście otwartych jest kilka marketów - tych, które mają własne zasilanie. Mniejsze sklepy i urzędy są dziś zamknięte. Prądu po weekendowych wichurach nie ma cała gimna Złocieniec. Nie wiadomo, jak długo potrwa usuwanie awarii. Służby informują, że może to nastąpić nawet... za kilka dni. To dlatego do dwóch działających w powiecie po wichurze stacji benzynowych ustawiają się kolejki. "Muszę brać paliwo na zaś" – mówi jeden z mieszkańców.

REKLAMA