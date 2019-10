Kierownictwo Zjednoczonej Prawicy ustaliło strukturę przyszłego rządu. Potwierdzono także rekomendację Mateusza Morawieckiego jako kandydata na premiera - powiedział wicerzecznik PiS Radosław Fogiel po spotkaniu władz Zjednoczonej Prawicy.

Premier Mateusz Morawiecki / Tomasz Gzell / PAP

Wieczorem po około czterech godzinach zakończyło się spotkanie kierownictwa rządzącej koalicji, w której wzięli udział liderzy Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski oraz Porozumienia.

Zakończyło się spotkanie Rady Koalicyjnej Zjednoczonej Prawicy, czyli prezydium Komitetu Politycznego PiS poszerzonego o kierownictwa partii koalicyjnych. Rada potwierdziła swoją wolę i gotowość do kontynuacji wspólnej pracy w oparciu o założenia programowe programy Zjednoczonej Prawicy - oświadczył Fogiel w rozmowie z dziennikarzami po zakończeniu spotkania.

Dodał, że Rada potwierdziła rekomendację Mateusza Morawieckiego jako kandydata na premiera w nadchodzącej kadencji parlamentu, a także "ustaliła strukturę przyszłego rządu".

Inne komunikaty będzie przekazywał już pan premier Morawiecki w ramach tworzenia rządu - zapowiedział Fogiel.

Pytany, kiedy znane będą personalia ministrów odparł, że "w przeciągu najbliższych dni". Dopytywany czy w przyszłym tygodniu odparł: Są duże szanse, że w przyszłym tygodniu. Przed świętami jednak bym tak nie szarżował.

Czy będą zmiany w rządzie? "Nie da się wejść dwa razy do tej samej rzeki..."

Wicerzecznik pytany był też czy nowa struktura Rady Ministrów różni się od dotychczasowej. Nie da się dwa razy wejść do tej samej rzeki - stwierdził Fogiel. Powtórzył jednocześnie, że o szczegółach informował będzie Morawiecki.

Fogiel był też pytany o nową umowę koalicyjną pomiędzy PiS, Solidarną Polską i Porozumieniem. Takie sprawy jak umowa koalicyjna wymagają nawet fizycznego opracowania, więc dzisiaj jeszcze do podpisania umowy nie doszło. Dzisiaj mamy jasną deklarację woli kontynuowania tych prac, które trwały poprzednie cztery lata - oznajmił.

Fogiel pytany o ewentualne zmiany w klubie parlamentarnym PiS i wicemarszałków stwierdził, że są to decyzje posłów, członków klubu parlamentarnego. Rekomendacje na marszałków to kompetencje Komitetu Politycznego PiS; to nie było przedmiotem obrad dzisiejszego posiedzenia - zaznaczył.

Dziennikarze pytali też rzecznika czy podczas spotkania ustalono priorytety jeśli chodzi o projekty ustaw i harmonogram prac legislacyjnych. Fogiel odpowiedział, że prace będą prowadzone w oparciu o program Zjednoczonej Prawicy. Oczywiście w mocy pozostaje tzw. piątka na 100 dni, czyli pięć punktów, nad którymi rozpoczniemy prace w przeciągu pierwszych 100 dni od powołania rządu - powiedział.



Zjednoczona Prawica zwycięzcą wyborów

Zjednoczona Prawica w wyborach do Sejmu zdobyła 235 mandatów, a tym samym ma większość potrzebną do utworzenia rządu.

Większość posłów klubu PiS to członkowie Prawa i Sprawiedliwości. Po 18 mandatów zdobyły też Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry i Porozumienie Jarosława Gowina.