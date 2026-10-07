Zgarnęli po 10 mln złotych. W Lotto padły aż dwie „szóstki”

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8, 26, 27, 35, 42, 46 - to liczby wylosowane we wtorek 6 października w Lotto. Poprawnie wskazały je dwie osoby. Co o nich wiemy?

Jeden z graczy odwiedził punkt Lotto przy ul. Jana Pawła II 20 w Koszalinie i zawarł tam zakład metodą na chybił trafił. Drugi również zaufał swojemu szczęściu, ale zagrał w aplikacji mobilnej Lotto. Obaj wzbogacili się o 10 426 533,80 zł.

We wtorkowy wieczór padła również główna wygrana w Lotto Plus - 1 000 000 zł. Wylosowane w tej grze liczby to: 8, 20, 28, 37, 47, 49. Samodzielnie wytypowała je osoba, która zawarła zakład w aplikacji mobilnej.

Najwyższe wygrane w Lotto w Polsce

Najwyższa wygrana w dotychczasowej historii Lotto w Polsce padła niedawno - w drugiej połowie września. „Szóstkę” o wartości 44 794 855 zł zgarnęła osoba, która zagrała przez internet.

Na drugim miejscu jest „szóstka” ze Skrzyszowa z 2017 r. (36 726 210,20 zł). Na trzecim plasuje się wygrana z 2015 r., która padła w Ziębicach (35 234 116,20 zł).