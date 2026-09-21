Rekordowa wygrana w Lotto. Co wiemy o nowym milionerze?

RMF24

44 794 855 zł wygrała osoba, która rozbiła rekordową kumulację w Lotto. Totalizator Sportowy podał nowe informacje dotyczące tej wyjątkowej sytuacji.

W sobotnim losowaniu Lotto padły liczby 3, 6, 9, 22, 40, 48. Osoba, która rozbiła kumulację, zagrała online.

Wiadomo, że szczęśliwiec sam wskazał liczby na kuponie i zagrał systemem.

Zwiększył swoje szanse, typując aż dziewięć zamiast standardowych sześciu liczb, tym samym obstawiając wszystkie sześcioliczbowe kombinacje, jakie można z nich utworzyć. Dzięki temu wygrał także dodatkowe pieniądze za trafione wygrane niższych stopni w kwocie aż 169 463,50 zł – wyjaśnia Totalizator Sportowy.

Sobotnia wygrana jest najwyższą w historii Lotto w Polsce. Przebiła tę ze Skrzyszowa z 2017 r. (36 726 210,20 zł). Na trzecim miejscu jest wygrana z 2015 r., która padła w Ziębicach (35 234 116,20 zł).

Totalizator Sportowy zapowiada, że dzięki rozbiciu sobotniej kumulacji przekaże ponad 30,6 mln zł na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej oraz ponad 8,1 mln zł na Fundusz Promocji Kultury.