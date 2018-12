5-osobowa rodzina z Kościana w Wielkopolsce trafiła do szpitala po zatruciu czadem. W szpitalu lekarz stwierdził zgon 11-letniego chłopca.

Jak poinformował rzecznik prasowy wielkopolskiej straży pożarnej Sławomir Brandt, ok. godz. 21.30 strażacy dostali zgłoszenie o zatruciu tlenkiem węgla, ulatniającym się najprawdopodobniej z piecyka gazowego w łazience.

5 osób, w tym dwoje dzieci zostało zabranych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego. W szpitalu lekarz stwierdził zgon 11-letniego dziecka - powiedział Brandt. To już 4. ofiara tlenku węgla w Wielkopolskie tej zimy, a 3. w tym tygodniu - dodał.

Porady Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dot. ochrony przed czadem / materiały prasowe /





Z danych Państwowej Straży Pożarnej wynika, że każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla umiera kilkadziesiąt osób.



Objawy zatrucia tlenkiem węgla zależne są od stężenia CO we wdychanym powietrzu oraz od stężenia karboksyhemoglobiny we krwi. Do najważniejszych należą m.in. ból głowy, zaburzenia koncentracji, zawroty głowy, konwulsje, drgawki, utrata przytomności, śpiączka i zaburzenia tętna.

Jak przypomina Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, przyczyną zatrucia czadem w większości przypadków są: wadliwe lub niesprawne urządzenia grzewcze, niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych, niesprawne przewody kominowe w budynków i niedrożna wentylacja pomieszczeń.

Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.

(mn)