Dalsze prace Senatu, dodatkowe posiedzenie Sejmu, dyskusje po wczorajszych protestach i zachowaniu policji - tak będzie wyglądał rozpoczynający się tydzień w polskiej polityce.

Posłanka KO Barbara Nowacka (C) podczas demonstracji / PAP, Andrzej Lange /

W nadchodzącym tygodniu usłyszymy zapewne wiele komentarzy w związku z protestami w Warszawie. Choć były spokojniejsze i mniej liczne, to doszło do incydentów. Jeden z policjantów spryskał gazem łzawiacym Barbarę Nowacką, choć ta pokazywała mu legitymację poselską. To na pewno wywoła ostre dyskusje, zwłaszcza, że nie jest to pierwszy taki przypadek. Wcześniej gazem została potraktowana posłanka Magdalena Wiejat.

W środę i czwartek do pracy wraca Senat. Ma zająć się przesłaną z Sejmu ustawą o dodatkowej niedzieli handlowej 6 grudnia.



Ponieważ izba wyższa zapewne wprowadzi swoje poprawki, to ustawa wróci do Sejmu, który będzie musiał pilnie zebrać się w piątek 4 grudnia, by w ostatniej chwili przegłosować ustawę i przesłać ją do podpisu prezydentowi.