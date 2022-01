Przed personelem zakopiańskiego szpitala najtrudniejszy okres nie tylko z powodu pandemii koronawirusa, ale także trwających ferii. Sytuację komplikuje również zakażenie wśród lekarzy w sąsiednim powiecie.

Jak powiedziała wicedyrektor zakopiańskiego szpitala do spraw medycznych Małgorzata Czaplińska reporterowi RMF FM Maciejowi Pałahickiemu, z powodu zakażenia niemal wszystkich lekarzy zawieszono działalność oddziału pediatrycznego w szpitalu w Nowym Targu. To oznacza wzmożony ruch w zakopiańskim szpitalu.

"Zawały z dwóch powiatów przyjeżdżają do nas"

Wicedyrektor placówki podkreśla, że piąta fala pandemii zbiegła się z feriami zimowymi, w trakcie których wiele osób przyjeżdża do Zakopanego.

"Codziennie przyjmowanych jest 50-70 urazów. W trakcie ferii mazowieckich ta liczba pacjentów będzie jeszcze większa" - zapowiada Małgorzata Czaplińska.

Wiceszefowa zakopiańskiego szpitala podkreśla, że "z uwagi na zakażenia wśród personelu lekarskiego w szpitalu w Nowym Targu my teraz jesteśmy jedynym szpitalem pediatrycznym". "Dotyczy to również oddziału kardiologii - wszystkie zawały z obu powiatów przyjeżdżają tutaj do nas" - dodaje.

Kto i kiedy ma ferie?

Ferie zimowe w szkołach przewidziane są w tym roku szkolnym w czterech terminach. W sobotę w kolejnych czterech województwach - dolnośląskim, mazowieckim, opolskim i z zachodniopomorskim - rozpoczną się ferie zimowe. Uczniowie z tych regionów odpoczywać będą do 13 lutego.



Z kolei w poniedziałek, po dwutygodniowej przerwie, do nauki wrócą uczniowie z woj. kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i z wielkopolskiego, którzy rozpoczęli ferie 15 stycznia jako pierwsi w kraju. Uczniowie klas I-IV szkół podstawowych uczyć się będą stacjonarnie w szkołach. Uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych będą uczyć się zdalnie. Dla uczniów starszych nauka stacjonarna została zawieszona do 27 lutego.



Jeszcze przez tydzień - do 6 lutego - ferie będą mieli uczniowie z woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Zimowy wypoczynek rozpoczęli oni 22 stycznia.



Jako ostatni, od 12 do 27 lutego, odpoczywać będą uczniowie z woj. lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i ze śląskiego.