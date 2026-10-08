„Zagrożenie atakiem z powietrza”. Alert RCB dla Lubelszczyzny

RMF24

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W czwartek późnym wieczorem Rosja zaatakowała zachodnią Ukrainę, w związku z czym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców Lubelszczyzny, informując o „zagrożeniu z powietrza”. Przed północą ostrzeżenie zostało odwołane; Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zapewniło, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

W czwartek po godz. 23:00, w związku z atakiem Rosji na zachodnią Ukrainę, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do odbiorców na terenie województwa lubelskiego, informując o „zagrożeniu z powietrza”.

„UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów” - brzmiała treść wiadomości.

Na Lubelszczyźnie uruchomiono syreny alarmowe, słychać je było m.in. w Zamościu - poinformował reporter RMF FM Dominik Smaga.

Ważna adnotacja: początkowo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało na platformie X wpis, w którym poinformowało, że stosowny alert został rozesłany nie tylko do mieszkańców Lubelszczyzny, ale też Podkarpacia. W późniejszym komunikacie, załączonym wyżej, wspomina się już jedynie o województwie lubelskim.

O godz. 23:49 Rządowe Centrum Bezpieczeństwo odwołało alert, informując, że „zakończył się atak powietrzny na Ukrainę”. „Brak zagrożenia na terenie Polski” - podkreślono.

Komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Komunikat w tej sprawie wydało również Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, informując na platformie X, że „w związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, w polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo wojskowe”.

„Dowództwo Operacyjne RSZ (...) uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości” - podkreślono.

Niespełna godzinę później DORSZ poinformowało, że „operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej zostało zakończone, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej”.

„Informujemy, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej” - zaznaczono.