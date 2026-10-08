Atak Rosji na Ukrainę: Polskie lotnictwo w akcji, alert RCB

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów” – alert RCB o takiej treści wysłano w czwartkowy wieczór do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego.
Komunikat w tej sprawie wydało również Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Podkreślono w nim, że Rosja rozpoczęła atak na cele w zachodniej Ukrainie.
Dowództwo przekazało, że poza akcją polskiego lotnictwa wojskowego, uruchomiono „niezbędne siły i środki”.
„Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości” – przekazało Dowództwo Operacyjne RSZ.
Jak podkreślono w komunikacie, opisane działania mają charakter prewencyjny i mają na celu zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej.
Alert RCB odwołano po około 30 minutach.
„UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski” – przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.