Atak Rosji na Ukrainę: Polskie lotnictwo w akcji, alert RCB

RMF24

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Rosja zaatakowała z powietrza Ukrainę, w reakcji polskie lotnictwo wojskowe rozpoczęło operowanie przestrzeni powietrznej naszego kraju. Do odbiorców w woj. podkarpackim i lubelskim wysłano alert RCB. Po około 30 minutach odwołano alert.

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów” – alert RCB o takiej treści wysłano w czwartkowy wieczór do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego.

Komunikat w tej sprawie wydało również Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Podkreślono w nim, że Rosja rozpoczęła atak na cele w zachodniej Ukrainie.

Dowództwo przekazało, że poza akcją polskiego lotnictwa wojskowego, uruchomiono „niezbędne siły i środki”.

„Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości” – przekazało Dowództwo Operacyjne RSZ.

Jak podkreślono w komunikacie, opisane działania mają charakter prewencyjny i mają na celu zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej.

Alert RCB odwołano po około 30 minutach.

„UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski” – przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.