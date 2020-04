Prokuratura w Bydgoszczy przedstawiła w czwartek 41-letniemu mężczyźnie zarzut zabójstwa 71-latka, którego dzień wcześniej znaleziono martwego w kamienicy centrum miasta - poinformował kom. Przemysław Słomski z zespołu prasowego kujawsko-pomorskiej policji.

Zwłoki mężczyzny znaleziono w środę wieczorem w jednej z kamienic w śródmieściu Bydgoszczy. Zmarły miał obrażenia głowy. Na miejsce skierowana została policyjna ekipa dochodzeniowo-śledcza. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratura przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyli ślady i inne dowody.

Sprawą zajęli policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, którzy w czwartek zatrzymali 41-latka. Ten ukrywał się jednym z opuszczonych budynków w centrum miasta. Zatrzymany został przewieziony do komendy.



Policja przekazała zgromadzony materiał dowodowy do prokuratury, która przedstawiła 41-latkowi zarzut zabójstwa. Prokuratura skieruje do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego aresztu tymczasowego.



Za zabójstwo grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.