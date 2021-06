​Podczas imprezy urodzinowej małego dziecka w wynajętej świetlicy pod Mławą doszło do zabójstwa. 33-letni ojciec zaatakował ostrym narzędziem 28-latka. Mężczyźnie postawiono zarzuty.

Zdj. ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

12 czerwca w wynajętej świetlicy w Nowej Otocznie w gminie Wiśniewo odbywały się urodziny rocznego dziecka. Na wydarzenie zaproszeni zostali bliscy i znajomi rodziny malucha.

Po zakończeniu zabawy, już w nocy z 12 na 13 czerwca, doszło do konfliktu między 33-letnim Tomaszem S. - ojcem dziecka, którego urodziny obchodzono - a 28-latkiem, jednym ze znajomych zaproszonych na imprezę. Rozpoczęła się szarpanina, która zakończyła się tym, że 28-latek otrzymał cios ostrym narzędziem. Mężczyzna zmarł.

W sprawie zatrzymano do wyjaśnienia cztery osoby, trzy z nich następnie zwolniono. Tomasz S. usłyszał zarzut zabójstwa, jednak nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Jak informuje prokurator rejonowy w Mławie Marcin Bagiński, mężczyzna składał "lakoniczne wyjaśnienia".

Śledczy będą wyjaśniali, jak dokładnie doszło do - jak to ujął prokurator - "nieporozumienia", w wyniku którego doszło do konfliktu między mężczyznami.

Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Tomasza S. Mężczyźnie grozi nawet kara dożywotniego więzienia.