Policja z Łodzi opublikowała wizerunki trzech mężczyzn uchwyconych przez kamery miejskiego monitoringu, którzy 4 grudnia ub. roku byli w okolicy Parku Na Zdrowiu, w czasie kiedy doszło tam do zabójstwa 57-letniej kobiety. Osoby te mogą mieć istotne dla śledztwa informacje.

Jeden z poszukiwanych mężczyzn / Policja

Do zabójstwa 57-latki doszło na początku grudnia ubiegłego roku. Do tej pory nie udało się odnaleźć sprawcy tej zbrodni.



4 grudnia 57-latka wyszła z domu na osiedlu Teofilów z psem ok. godz. 18. Około godz. 19:30 błąkające się zwierzę odnalazły przygodne osoby. Udały się z psem do weterynarza. Po czipie odnaleziono miejsce zamieszkania jego właścicieli.



W mieszkaniu był mąż kobiety, który - jak się okazało - zgłosił już policji zaginięcie żony. Rozpoczęto poszukiwania. Następnego dnia ciało 57-latki odnaleziono ok. godz. 5 rano w Parku na Zdrowiu, pomiędzy al. Unii a ul. Konstantynowską. Było przykryte liśćmi.



Mężczyźni mogą mieć kluczowe informacje

Łódzka policja opublikowała na swojej stronie filmy, na których kamery monitoringu uchwyciły w okolicach lub na terenie Parku na Zdrowiu. Jak przekazała rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi Joanna Kącka, do tej pory nie udało się ustalić tożsamości mężczyzn. Mogą oni posiadać ważne informacje, które pomogą w prowadzonym śledztwie.



Film opublikowany z monitoringu Policja

Film z monitoringu opublikowany przez łódzką policję Policja

Film z monitoringu opublikowany przez łódzką policję Policja

Policja opublikowała na swojej stronie opisy poszukiwanych mężczyzn. Pierwszy z nich szedł 4 grudnia ub. rok około godz. 19:00 ul. Krakowską, Krzemieniecką w kierunku ul. Retkińskiej. Jest krępej budowy ciała, posiada zarost na twarzy, ubrany był w ciemną kurtkę oraz spodnie, buty typu sportowego oraz ciemną czapkę z jasnym kwadratowym emblematem na przodzie. Poruszał się w charakterystyczny sposób.

Drugi mężczyzna tego dnia w godz. 18:27-19:45 zaparkował samochód Opel Astra II Combi koloru granatowego (nieczytelne numery rejestracyjne) na parkingu przy parku na Zdrowiu od strony ul. Srebrzyńskiej na wysokości bloków przy ul. Praussa a następnie wszedł na teren parku. Ma wysportowaną sylwetkę, ubrany był w ciemną kurtkę, jasne spodnie, buty z białą podeszwą oraz ciemną czapkę z jasnym kwadratowym emblematem na przodzie. Miał krótkie włosy, częściowo wygolone.

Trzeci mężczyzna tego dnia ok. godz. 19:30 szedł ul. Krakowską od ul. Michałowicza w kierunku ul. Biegunowej. Był on ubrany w luźną, zimową kurtkę poprzecznie pikowaną z dużym kapturem, miał przewieszoną przez ramię saszetkę, na twarzy maseczką. Przemieszczał się dynamicznym krokiem.

Jeśli jesteś osobą, której wizerunek prezentujemy albo znasz tę osobę, skontaktuj się z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym KWP w Łodzi pod numerem telefonu 47 841 21 06 w godz. 8-16 lub całodobowo z dyżurnym KWP w Łodzi pod nr tel. 47 841 22 57. Zapewniamy anonimowość. Być może nieistotny w ocenie świadka szczegół okaże się tym przełomowym w połączeniu z wiedzą, którą już mają policjanci - dodała Kącka.