RMF24

Środa 8 lipca to dzień, na który czekają wszyscy tegoroczni maturzyści – CKE ogłosi wówczas wyniki egzaminu dojrzałości. Będzie można sprawdzić je przez internet, a świadectwa odebrać w szkołach.

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych w środę 8 lipca.

Od godziny 8:30 absolwenci szkół średnich będą mogli sprawdzić swoje rezultaty w systemie Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika (ZIU) oraz w szkołach. Login oraz hasło potrzebne do zalogowania do systemu przekazuje zdającemu dyrektor szkoły. Można też użyć profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej.

Również 8 lipca szkoły otrzymają świadectwa dojrzałości, aneksy oraz szczegółowe informacje o wynikach egzaminów. Uczniowie będą mogli je odebrać bezpośrednio w macierzystych placówkach.

Tego samego dnia mają zostać opublikowane także zbiorcze wyniki matur w całym kraju, w tym m.in. wskaźniki zdawalności poszczególnych przedmiotów oraz statystyki dotyczące wyników na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Co jeśli nie zdaliśmy?

Aby zdać maturę, absolwenci muszą uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych oraz przystąpić do jednego przedmiotu dodatkowego.

Dla osób, które nie zaliczyły jednego z egzaminów obowiązkowych, przewidziano termin poprawkowy w sierpniu. Wyniki tych egzaminów zostaną ogłoszone 11 września 2026 roku.

Do 15 lipca szkoły muszą zebrać pisemne oświadczenia absolwentów o zamiarze przystąpienia do poprawki.

Zdający ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej oraz złożenia wniosku o weryfikację sumy przyznanych punktów. Cała procedura jest szczegółowo opisana na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Ogłoszenie wyników matur tradycyjnie otwiera etap rekrutacji na uczelnie wyższe w całej Polsce. Na podstawie wyników egzaminu dojrzałości kandydaci ubiegają się o miejsca na studiach. W tym roku do matury przystąpiło około 344,8 tys. osób.