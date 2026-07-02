RMF24

Około stu tegorocznych egzaminów maturalnych zostało unieważnionych - dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Powodem było wniesienie na salę egzaminacyjną niedozwolonego urządzenia, czyli najczęściej smartfona. Liczba unieważnień jeszcze na pewno wzrośnie.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej profesor Robert Zakrzewski komentuje w rozmowie z RMF FM, że spodziewane są decyzje o unieważnieniach kolejnych egzaminów maturalnych.

Mogą się pojawić unieważnienia, których powodem było niesamodzielne rozwiązanie zadań. Jesteśmy jeszcze na etapie tych unieważnień. Egzaminatorzy wychwycili taką nieuczciwość - zaznacza.

Jak ustalił nasz dziennikarz, CKE złożyła w prokuraturze dziesięć zawiadomień w sprawie nieprawidłowości w czasie tegorocznych matur. Chodzi o zdjęcia arkuszy, które zostały opublikowane w mediach społecznościowych, między innymi na platformie X, w pierwszych minutach po rozpoczęciu egzaminu. Tego typu sytuacje dotyczyły egzaminów na poziomie podstawowym z języka polskiego, z matematyki i z języka angielskiego, a także na poziomie rozszerzonym między innymi z geografii, historii i biologii.

Prokuratura wyjaśnia okoliczności, w których tuż po rozpoczęciu egzaminów ktoś zrobił zdjęcia arkuszy i opublikował je w mediach społecznościowych. Egzaminatorzy liczą na wyniki tych postępowań w najbliższych tygodniach.

Wyniki tegorocznych matur Centralna Komisja Egzaminacyjna poda w najbliższą środę, 8 lipca. Absolwenci szkół średnich będą mieć do nich dostęp od 8:30.