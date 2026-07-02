Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej profesor Robert Zakrzewski komentuje w rozmowie z RMF FM, że spodziewane są decyzje o unieważnieniach kolejnych egzaminów maturalnych.
Mogą się pojawić unieważnienia, których powodem było niesamodzielne rozwiązanie zadań. Jesteśmy jeszcze na etapie tych unieważnień. Egzaminatorzy wychwycili taką nieuczciwość - zaznacza.
Jak ustalił nasz dziennikarz, CKE złożyła w prokuraturze dziesięć zawiadomień w sprawie nieprawidłowości w czasie tegorocznych matur. Chodzi o zdjęcia arkuszy, które zostały opublikowane w mediach społecznościowych, między innymi na platformie X, w pierwszych minutach po rozpoczęciu egzaminu. Tego typu sytuacje dotyczyły egzaminów na poziomie podstawowym z języka polskiego, z matematyki i z języka angielskiego, a także na poziomie rozszerzonym między innymi z geografii, historii i biologii.
Prokuratura wyjaśnia okoliczności, w których tuż po rozpoczęciu egzaminów ktoś zrobił zdjęcia arkuszy i opublikował je w mediach społecznościowych. Egzaminatorzy liczą na wyniki tych postępowań w najbliższych tygodniach.
Wyniki tegorocznych matur Centralna Komisja Egzaminacyjna poda w najbliższą środę, 8 lipca. Absolwenci szkół średnich będą mieć do nich dostęp od 8:30.