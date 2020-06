Prokuratura Okręgowa w Warszawie będzie prowadzić śledztwo w sprawie podejrzenia wycieku tematu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Postępowanie ma być wszczęte niebawem.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Jak dowiedział się reporter RMF FM, nie jest wykluczone, że właśnie Prokuratura Okręgowa w Warszawie będzie badać także inne przypadki wycieków tematów i zadań maturalnych, o których informacje pojawiają się w ostatnich dniach.



Przypomnijmy, że wcześniej śledczy z różnych prokuratur przerzucali między sobą tę sprawę, mimo że Centralne Komisja Egzaminacyjna złożyła zawiadomienie już w poniedziałek.

Zawiadomienie trafiło do komendy policji przy ul. Wilczej w Warszawie, a stamtąd zostało przesłane do Prokuratury Rejonowej Śródmieście-Północ. Tamtejsi śledczy sprawą się jednak nie zajęli, bo stwierdzili, że dla CKE właściwym organem jest prokuratura Warszawa-Śródmieście i tam odesłali dokumenty. Śledczy nie wykluczali wysłania go do Białegostoku - ponieważ są sygnały świadczące, że to na Podlasiu doszło do wycieku.

Niewykluczone było, że koło się zamknie, bo białostocka prokuratura też może wejść w ten spór i przesłać papiery z powrotem do Warszawy.

Wzrost wyszukiwań frazy "wesele elementy fantastyczne" w Google'u

Przypomnijmy, że miało dojść do wycieku pytań z matury z języka polskiego. Chodziło o pytania dotyczące "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W poniedziałek ok. godz. 6:30 w woj. podlaskim zanotowano wzrost wyszukiwań w Google frazy "wesele elementy fantastyczne". Jak podał na Twitterze profil Emocje w sieci, analizujący nastroje internautów, ok. godz. 7:00 - dokładny temat tegorocznej matury z polskiego na poziomie podstawowym: Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów “Wesela".

Zauważono, że działo się tak tylko w woj. podlaskim. Załączono przy tym wykresy z Google Trends pokazujące zainteresowanie wyszukiwanymi frazami w ujęciu czasowym. Między godz. 7:00 a 9:00 zanotowano też pojedyncze wyszukiwania frazy "Anna Kamieńska".

Egzamin z j. polskiego odbył się w poniedziałek

Egzamin pisemny z polskiego na poziomie podstawowym składa się z dwóch części - maturzyści muszą rozwiązać test i napisać własny tekst - rozprawkę albo analizę tekstu poetyckiego.



W tym roku temat rozprawki brzmiał: "Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów "Wesela", do całego dramatu Stanisława Wyspiańskiego oraz do wybranego tekstu kultury". Do zinterpretowania był wiersz Anny Kamieńskiej "Daremne".