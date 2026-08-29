Wyciek danych z MyDr. Możesz już sprawdzić, czy Twój PESEL jest bezpieczny

RMF24

W wyniku cyberataku na firmę MyDr wyciekły dane aż 19 milionów Polaków, w tym numery PESEL, informacje o lekach i receptach. Każdy może już sprawdzić, czy jego dane znalazły się wśród wykradzionych – wystarczy wejść na stronę bezpiecznedane.gov.pl.

Jak sprawdzić, czy Twoje dane wyciekły?

Po sierpniowym cyberataku na firmę MyDr, która dostarcza systemy do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, w ręce hakerów trafiły dane aż 19 milionów Polaków. Dotyczy to pacjentów korzystających z usług 12 tysięcy przychodni i gabinetów lekarskich w całej Polsce.

Każdy, kto chce upewnić się, czy jego PESEL znalazł się wśród wykradzionych danych, może to zrobić na stronie bezpiecznedane.gov.pl. Do serwisu można zalogować się przez aplikację mObywatel, bankowość elektroniczną, e-dowód lub profil zaufany.

„W firmie MyDr doszło do nieuprawnionego dostępu do bazy danych systemu, z którego korzystają m.in. przychodnie i gabinety lekarskie. Fakt przełamania zabezpieczeń firmy MyDr jest potwierdzony, służby nie stwierdziły jak dotąd upublicznienia tych danych, z uwagi na dobro obywateli – prewencyjnie przekazujemy jednak informację, czyje numery PESEL znalazły się w wycieku” – czytamy na stronie.

„Przepraszam każdego pacjenta”. Szef MyDr zabrał głos ws. wycieku danych milionów Polaków „Przepraszam każdego pacjenta i każdego naszego użytkownika, niezależnie od tego, czy incydent dotyczy jego danych” – podkreślił w oświadczeniu ws. cyberataku na firmę MyDr, jej szef Piotr Miluski. Dodał, że zespół MyDr kończy analizę tego, jakie…

Jakie dane wyciekły? Szczegóły tylko u lekarza

Administratorzy portalu bezpiecznedane.gov.pl podkreślają, że szczegółowych informacji o rodzaju wykradzionych danych mogą udzielić wyłącznie przychodnie lub gabinety lekarskie, z których usług korzystał pacjent. „Te dane nie znajdują się w portalu” – zaznaczają.

Dochodzenie i kontrola po wycieku

Śledztwo w sprawie wycieku prowadzi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Sprawa dotyczy nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego MyDr oraz ujawnienia części danych innym osobom, m.in. poprzez przesłanie ich do serwisu „Zaufana Trzecia Strona”. Za takie przestępstwo grozi do trzech lat więzienia.

Urząd Ochrony Danych Osobowych zapowiedział kontrolę w spółce MyDr. UODO sprawdzi, jakie środki techniczne i organizacyjne zastosowała firma oraz jak przeprowadzono analizę ryzyka.

Zalecenia dla pacjentów i zmiany w prawie

Ministerstwo Zdrowia przypomina o podstawowych zasadach cyberbezpieczeństwa. Zaleca m.in. zastrzeżenie numeru PESEL (np. przez aplikację mObywatel), stosowanie silnych i unikalnych haseł, korzystanie z uwierzytelniania wieloskładnikowego oraz ostrożność wobec podejrzanych wiadomości i telefonów.

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapowiedział zmiany legislacyjne, które mają zaostrzyć odpowiedzialność podmiotów przetwarzających dane medyczne.