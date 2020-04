Zarzut wycieku poufnych informacji usłyszy Krzysztof J., zatrzymany w związku z zamieszczeniem w internecie danych personalnych prokuratorów i sędziów z zasobów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Mężczyzna jest pracownikiem firmy zarządzającej serwerami szkoły.

(zdjęcie ilustracyjne) / foto. pixabay /

Pracownik firmy obsługującej system informatyczny krajowej szkoły w trakcie przenoszenia danych na nowo utworzoną platformę utworzył katalog, do którego ściągnął między innymi nazwiska, adresy mailowe i telefony sędziów i prokuratorów. Następnie upublicznił ten folder w internecie, co umożliwiło internautom pobranie danych. Pliki te zostały ściągnięte do prywatnych baz przez nieustalone dotąd osoby.

Rzecznik Prokuratury Krajowej Ewa Bialik poinformowała, że Krzysztof J. usłyszy zarzut udostępnienia danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie informatycznym KSSiP.

Grozi za to do 5 lat pozbawienia wolności.

O sprawie poinformowała w ubiegłym tygodniu m.in. "Gazeta Wyborcza". Jak podał dziennik, do internetu wyciekły dane tysięcy sędziów i prokuratorów, które miała w swoich zasobach Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. W sieci pojawiły się prywatne adresy mailowe, adresy zamieszkania, numery telefonów, a także hasła logowania.

Dyrektor szkoły Małgorzata Manowska oświadczyła wówczas, że w zakresie usług informatycznych, KSSiP korzysta z obsługi profesjonalnych podmiotów zewnętrznych. Prawdopodobne jest, że do wycieku danych osobowych doszło na skutek zaniedbania jednej z tych firm - mówiła wtedy Manowska.

Dodała też, że szkoła - jako podmiot pokrzywdzony - już 7 kwietnia złożyła do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w tej sprawie. Z poczynionych na dzień dzisiejszy ustaleń, brak jest danych pozwalających na jednoznaczne stwierdzenie, że przedmiotem nieuprawnionego ujawnienia były również numery PESEL - podkreślała.

Z kolei w minioną środę zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów Przemysław Radzik poinformował, że w związku z wyciekiem tych danych podjął czynności wyjaśniające w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego polegającego na niedopełnieniu obowiązków służbowych przez sędziów wykonujących obowiązki służbowe w KSSiP.