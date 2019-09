Dwie osoby zostały poszkodowane w wyniku wybuchu gazu, do jakiego doszło w jednym z domów w miejscowości Krzyszkowo w Wielkopolsce. W akcji brało udział 8 zastępów straży.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Do zdarzenia doszło ok. godz. 13. W miejscowości Krzyszkowo doszło do wybuchu gazu w budynku jednorodzinnym. W wyniku zdarzenia dwie osoby zostały poszkodowane - mężczyzna z poparzeniami twarzy i kobieta z lżejszymi obrażeniami zostali przewiezieni do szpitala - powiedział oficer prasowy PSP w Poznaniu st. kpt. Michał Kucierski.

Jak dodał, w budynku doszło także do pożaru. W akcji brało udział 8 zastępów PSP. Na miejsce został wezwany także powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, który oceni zniszczenia budynku i podejmie decyzje o ewentualnej dalszej przydatności tego budynku do użytkowania.



Okoliczności zdarzenia wyjaśnia też policja. Służby nie podają na razie bliższych informacji o okolicznościach zdarzenia.