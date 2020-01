Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia dla województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Stany wody układają się tam powyżej stanu ostrzegawczego, ale poniżej alarmowego.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay



Chodzi o zlewnię Zalewu Szczecińskiego w województwie zachodniopomorskim oraz zlewnię południowo-wschodniego Bałtyku na Pomorzu. Zgodnie z prognozą Instytutu ostrzeżenie może utrzymać się do soboty.





IMGW: ostrzeżenia hydrologiczne dla dwóch województw / IMGW/pogodynka.pl / Internet

Ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne powodujące duże straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.

Piątek z przejaśnieniami

W piątek zachmurzenie duże, na południu z większymi przejaśnieniami i okresowymi rozpogodzeniami. Opady deszczu, głównie w północnej połowie Polski. Temperatura maksymalna od 2 st.C na południowym wschodzie, 8 st.C, 9 st.C w centrum do 10 st.C na zachodzie. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, w całym kraju okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Porywy wiatru nad morzem i w obszarach podgórskich Karpat do 60 km/h, wysoko w Tatrach do 80 km/h, w Sudetach do 85 km/h.





Prognoza pogody piątek / INTERIA.PL

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, w obszarach podgórskich przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i tam lokalnie opady mogą marznąć powodując gołoledź, w górach opady śniegu. Temperatura minimalna od 0 st.C na południu do 6 st.C w centrum, w obszarach podgórskich lokalne spadki temperatury do -3 st.C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich. W rejonie Zatoki Gdańskiej porywy wiatru do 65 km/h, wysoko w Sudetach do 85 km/h, w Tatrach do 90 km/h, lokalnie powodujący zamiecie i zawieje śnieżne.

Przed nami ciepła sobota



Prognoza pogody sobota /INTERIA.PL

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, głównie we wschodniej połowie kraju i na południu. W obszarach podgórskich opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 3 st.C na południowym wschodzie do 6 st.C w centrum i na zachodzie; w obszarach podgórskich od 1 st.C do 3 st.C. Wiatr umiarkowany, w pierwszej połowie dnia na wschodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 80 km/h, lokalnie powodujący zamiecie i zawieje śnieżne.