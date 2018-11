Wnuk byłego prezydenta Dominik W. zachowywał się agresywnie przy pobieraniu krwi – zeznały w gdańskim sądzie. Mężczyzna jest oskarżony m.in. o niebezpieczną jazdę po pijanemu, znieważenie policjantów i o przemoc wobec ochroniarza. Według gdańskiej prokuratury 25 lutego nietrzeźwy i bez uprawnień jechał autem jedną z ulic w Gdańsku-Oruni.

Mężczyzna w chwili zatrzymania miał w wydychanym powietrzu nie mniej niż 2,08 promila alkoholu. Miał też znieważyć policjantów, którzy go zatrzymali i stosować przemoc wobec ochroniarza, który próbował to zrobić.

Dziś przed gdańskim sądem zeznania składały dwie pielęgniarki, które - niedługo po zatrzymaniu - pobierały krew od oskarżonego. Obie potwierdziły, że mężczyzna był wulgarny wobec nich i policjantów.



Jedna z pielęgniarek zeznała, że gdy chciała mu pobrać krew, mężczyzna tak bardzo szarpał się, wyrywał i kopał nogami, że policjanci musieli go obezwładnić i położyć na ziemię. Obezwładniało go pięciu lub sześciu funkcjonariuszy. Pielęgniarka zeznała też, że młody mężczyzna, przeklinając i wyrywając się, krzyczał m.in. "Nie wiecie, kim jest mój dziadek". "Cały czas był pobudzony i agresywny" - mówiła, dodając, że W. "zagrażał sobie i wszystkim wokół niego".



Z zeznań drugiej z pielęgniarek, która pobierała od oskarżonego krew około pół godziny po swojej koleżance, wynikało, że wówczas Dominik W. nieco się uspokoił: siedział na krześle z rękoma skutymi kajdankami, nadal jednak krzyczał i wyzywał pilnujących go policjantów.



Przed sądem zeznawał też ochroniarz ze sklepu, przed którym zatrzymało się na chwilę auto prowadzone przez W. Wyjaśnił, że do sklepu wbiegła kobieta krzycząca, by zatrzymać kierowcę, który "jeździ pod wpływem alkoholu, a na skrzyżowaniu uderzył w jej auto". Wyszedłem ze sklepu, chciałem go zatrzymać, on odpalił silnik i próbował odjechać, uderzył w dwa zaparkowane samochody - powiedział ochroniarz.

Kolejna sprawa karna wnuka Wałęsy

Sąd wyznaczył termin kolejnej rozprawy na 7 lutego przyszłego roku. Tego dnia przed sądem ma złożyć zeznania ostatni świadek - lekarz, który był obecny przy pobieraniu krwi, zaplanowano też mowy końcowe. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia.



W śledztwie i przed sądem W. przyznał się do prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości i do uszkodzenia jednego pojazdu. Nie przyznał się do pozostałych zarzuconych mu czynów.



Dominik W. jest synem Przemysława Wałęsy, który zmarł w styczniu 2017 r.



To nie jedyna sprawa karna wnuka Lecha Wałęsy. Przed gdańskim sądem trwa proces, w którym mężczyzna odpowiada za naruszenie nietykalności cielesnej kobiety, swojej partnerki.

(mch)