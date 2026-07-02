RMF24

Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA będzie wysłany w najbliższych dniach. Możliwe jednak, że nie będzie w nim mowy o wszystkich 26 zarzutach, jakie prokuratura chce postawić byłemu ministrowi. Powodem są wątpliwości sądu, który wydając wczoraj prawomocne postanowienie o jego aresztowaniu, kilka z nich uznał za niedostatecznie uprawdopodobnione.

Decyzja sądu, który podtrzymał wcześniejsze postanowienie o tymczasowym aresztowaniu byłego ministra, otwiera drogę do skierowania do Stanów Zjednoczonych wniosku o jego ekstradycję do Polski. Śledczy muszą jednak rozważyć skrócenie zawartej w jego pierwotnej, gotowej już wersji listy zarzutów wobec Zbigniewa Ziobry.

Ograniczenie zarzutów w żądaniu ekstradycji

Osiem z 26 zarzutów, jakie śledczy chcą postawić byłemu ministrowi, sąd uznał wczoraj za niewystarczająco uprawdopodobnione, a pięć kolejnych dotyczy ukrywania dokumentów, co nie ma charakteru "aresztowego". Nieoficjalnie ustaliliśmy, że prokuratura ma poważnie rozważyć, czy i te poddane w wątpliwość, a przy tym mające mniejszą rangę zarzuty będą częścią wniosku o ekstradycję. Możliwe, że z obawy o osłabienie wniosku o wydanie poszukiwanego Polsce lista zarzutów przekazana Stanom Zjednoczonym zostanie ograniczona.

Skuteczność kosztem skali zarzutów

Skrócenie listy zarzutów wobec Ziobry pozwoli na skupienie uwagi rozpatrującego wniosek amerykańskiego sądu na tych najpoważniejszych i niebudzących wątpliwości polskiego sądu. Jednocześnie jednak zamyka śledczym drogę do ich postawienia, bo wymagałoby to zgody kraju wydającego poszukiwanego, czyli sądu USA.

Wysłanie wniosku ma jednak nastąpić niezwłocznie, nawet bez czekania 7 dni na pisemne uzasadnienie wczorajszego postanowienia. Uzasadnienie ustne jest wystarczające do tego, żeby ten wniosek ekstradycyjny niezwłocznie skierować - mówił po orzeczeniu prok. Piotr Woźniak.

Po ustaleniu, co ostatecznie znajdzie się we wniosku o ekstradycję, dokument trafi na biurko ministra sprawiedliwości, który drogą dyplomatyczną, przez MSZ przekaże go do Stanów Zjednoczonych.

Przyspieszenie sprawy ENA

Dodatkowym efektem wczorajszej decyzji sądu okręgowego, który podtrzymał decyzję o aresztowaniu Zbigniewa Ziobry, będzie uproszczenie, ale też porzucenie motywu ścigania poszukiwanego za pomocą Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Postępowanie ws. wydania ENA Zbigniewa Ziobry utknęło bowiem, ze względu na skierowanie do Sądu Apelacyjnego zażalenia na odmowę jego zawieszenia przez obrońców. Ci jednak wnioskowali o jego zawieszenie do czasu uprawomocnienia postanowienia aresztowego, a to nastąpiło właśnie wczoraj.

Europejski nakaz już możliwy, ale zbędny

Postępowanie ws. tego zażalenia w Sądzie Apelacyjnym stało się więc bezprzedmiotowe i prawdopodobnie zostanie umorzone albo pozostawione bez rozpoznania.

To z kolei pozwoli na przekazanie akt sprawy do Sądu Okręgowego, który bez nich nie może podjąć decyzji dot. wydania ENA Zbigniewa Ziobry.

Teraz będzie mógł ją wydać, ale wiedząc, że poszukiwany przebywa w USA, gdzie skierowany jest wniosek o jego wydanie Polsce - nie będzie już do tego podstaw.