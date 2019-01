W lutym zacznie działać rada społeczna ds. budowy największego lotniska w Polsce, czyli Centralnego Portu Komunikacyjnego - dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. To właśnie ona ma reprezentować mieszkańców w rozmowach z rządem. CPK ma powstać na Mazowszu. Według planów - pierwszy samolot wystartuje stamtąd za 8 lat.

Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu ds. CPK / Paweł Supernak / PAP

Do rady wejdzie 20 osób. Wśród nich będą przedstawiciele trzech gmin - Teresin, Wiskitki i Baranów.

Przedstawiciele rolników, przedsiębiorców: warunek wstępny to mieszkanie na tym terenie, ich konkretny dobór przeprowadzą rady gminy - zapowiada Mikołaj Wild, rządowy pełnomocnik ds. budowy CPK. Główny temat rozmów rządu z nową Radą to warunki wykupu gruntów, na których powstanie lotnisko. Zanim zapukamy do mieszkańców z propozycją wykupu ich ziem, chcemy rozmawiać z mieszkańcami. Ostateczne dane dotyczące inwestycji i układu pasów poznamy po masterplanie CPK - podkreśla.

Ostateczny teren, na którym powstanie lotnisko, będzie wyznaczony najwcześniej za kilka miesięcy. Do końca roku rozstrzygnięty ma zostać przetarg na jego wykonawcę.

Autor: Michał Dobrołowicz