Niecodzienny mural zostanie odsłonięty dziś w Łodzi. Zobaczymy na nim Jan Kowalewskiego, kryptologa, który złamał 100 rosyjskich kluczy szyfrowych, co pomogło odczytać blisko 3 tysiące tajnych depesz wroga - najważniejsza dotyczyła sowieckich planów zdobycia Warszawy w 1920 roku. Z okazji mijających stu lat od tamtych wydarzeń, Łódź, rodzinne miasto Kowalewskiego, uhonorowało postać kryptologa.

/ Miasto Łódź /

Na ścianie jednej z naszych secesyjnych kamienic pojawi się wielki, na 3 i pół piętra, wizerunek Jana Kowalewskiego, złożony właśnie z literek, cyferek, kropeczek, krzyżyków, liter rosyjskich i polskich, tak jak by to była jedna, wielka, nierozszyfrowana jeszcze depesza - tłumaczy Sławomir Macias z Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi. Z daleka będzie widać fantastyczną postać Kowalewskiego, na podstawie jednego z niewielu zdjęć z młodości, bo to była wtedy tajna postać.

Nie bez powodu logo Roku Jana Kowalewskiego jest w dwóch kolorach: granatowym i czerwonym. Właśnie takimi ołówkami nanoszone były poprawki na szyfrogramach.

/ Miasto Łódź /



Odsłonięcie muralu zaplanowano na godz. 18.00. Uroczystość będzie odbywała się wyłącznie online i tylko w ten sposób zainteresowani mogą śledzić jej przebieg. W programie monodram pt. "Delegat" w wykonaniu Huberta Kułacza oraz koncert Kapeli Bigiel Banda z Łodzi w stylu lat 20.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2020 Rokiem Jana Kowalewskiego.