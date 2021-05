W wakacyjnym rozkładzie pociągów PKP Intercity wzrośnie liczba uruchamianych przez przewoźnika pociągów. Będzie też więcej stacji, na których składy się zatrzymają.

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Średniodobowa liczba uruchamianych pociągów wzrośnie mimo pandemii do 426 z 410 jakie były uruchamiane rok wcześniej - powiedział podczas wideokonferencji prezes PKP Intercity Marek Chraniuk.

Podkreślił, że w tym roku w wakacje liczba pociągów będzie większa niż w roku 2019, czyli w czasie przed pandemią. Wtedy PKP Intercity uruchamiało średni 425 pociągów na dobę.



Prezes poinformował też, że skróci się czas przejazdu pomiędzy Wrocławiem a Poznaniem z 2 godz. 18 min. w wakacje 2020 do 1 godz. 40 min w wakacje 2021. Zwiększy się ponadto ilość uruchamianych par połączeń z 10 do 15.



Dodał, że na trasie Warszawa - Lublin czas przejazdu skróci się z 2 godzin 32 min do 2 godz. 9 min, na trasie Kraków - Katowice czas skróci się do 53 min z 1 godz. 37 min, na trasie Kraków - Wrocław z 3 godz. 24 min do 2 godz. 53 min, a na trasie Katowice - Wrocław z 2 godz. 13 min do 1 godz. 50 min.



10 nowych przystanków

Z informacji PKP Intercity wynika też, że w wakacje 2021 pociągi przewoźnika będą zatrzymywały się na w 10 nowych miejscowościach. Nowe przystanki to: Łódź Retkinia, Czerniewice, Uherce Mineralne, Mordy Miasto, Niemojki, Sarnaki, Siemiatycze, Czeremcha, Hajnówka i Bielsk Podlaski.



Jak podkreślił podczas wideokonferencji członek zarządu PKP Intercity Tomasz Gontarz, do Hajnówki pociągi PKP Intercity powracają po 17 latach przerwy. Zakładamy, że czas przejazdu pociągu z Warszawy do Hajnówki wyniesie około 3 godzin - dodał.



Wakacyjny rozkład jazdy będzie obowiązywał od 13 czerwca tego roku.