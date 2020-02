Ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują w 8 województwach południowej i centralnej Polski. Jak ostrzegają synoptycy, porywy osiągać mogą prędkość nawet 100km/h. Z powodu wichur wieczorem prądu nie miało ponad 60 tysięcy odbiorców - najwięcej na Dolnym Śląsku, w Lubuskiem i w Wielkopolsce.

Zdjęcie ilustracyjne / Paweł Balinowski / RMF FM

Minionej nocy sporo pracy mieli strażacy. Zerwane sieci energetyczne, zwalone drzewa i zerwane dachy - to efekt wichury, która przechodzi nad województwem opolskim. Jak poinformował oficer dyżurny KW Państwowej Straży Pożarnej, do północy jednostki straży interweniowały ponad 230 razy.

Do najpoważniejszych zdarzeń doszło na północy województwa. Przed szpitalem w Namysłowie drzewo przewróciło się na zaparkowane tam samochody. Wiatrołom był powodem zablokowania drogi krajowej z Opola do Kluczborka, gdzie w miejscowości Jełowa drzewo przewróciło się na jezdnię. Z tego samego powodu przez pewien czas zablokowana była droga krajowa nr 39.

Mamy zgłoszone zerwane dachy w powiecie oleskim, uszkodzone linie energetyczne, zerwany dach siedziby OSP w Rozkochowie pod Krapkowicami, a w Kluczborku przewrócił się semafor kolejowy. Na szczęście, poza stratami materialnymi nie mamy innych zgłoszeń od poszkodowanych - powiedział strażak.

W Śląskiem uszkodzone dachy, możliwe utrudnienia w lotach z Katowic

175 razy od niedzielnego popołudnia do wieczora byli wzywani strażacy w woj. śląskim w związku z silnym wiatrem - również głównie do przewróconych drzew i z powodu uszkodzonych dachów. Liczba interwencji na pewno jeszcze wzrośnie - zaznaczają strażacy.



Od godz. 16 mamy łącznie 175 interwencji, z czego 70 proc. trwa nadal - powiedział krótko przed godz. 23 dyżurny komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.



Większość zgłoszeń dotyczyła usuwania powalonych drzew i oderwanych konarów, ale straż odnotowała też liczne uszkodzenia dachów, najczęściej na budynkach gospodarczych. Na razie nie ma informacji o całkowicie zerwanych dachach czy innych poważniejszych zdarzeniach.



Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach powiedział, że do służb kryzysowych nie dotarły na razie informacje o uszkodzonych liniach energetycznych. W związku z warunkami meteorologicznymi w niedzielę odwołano niektóre kursy pociągów Kolei Śląskich.



O możliwych problemach w utrzymaniu regularności rejsów poinformowali wieczorem przedstawiciele lotniska w Pyrzowicach, którzy podali, że nocą spodziewają się wiatru, który w porywach może przekraczać 100 km/h. Towarzyszyć mu mogą burze z intensywnymi opadami deszczu lub gradu. Pracownicy portu zachęcają do śledzenia tablicy odlotów na stronie internetowej.

W powiecie krakowskim - jak informują strażacy - było około 100 wyjazdów - głównie do powalonych drzew, uszkodzonych dachów i reklam.