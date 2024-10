Prokuratorzy zarzucają wiceministrowi spraw wewnętrznych, że zagroził bezpieczeństwu funkcjonariuszy sprowadzających Pawła Szopę do kraju. Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek ujawnił dziś, że ścigany za wyłudzanie pieniędzy z państwowej kasy szef marki odzieżowej Red is Bad jest właśnie transportowany do Polski z Dominikany.