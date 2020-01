W całej Polsce i w kilkunastu krajach za granicą w niedzielę trwa 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Niemal 120 tys. wolontariuszy zbiera pieniądze, które w tym roku mają zostać przekazane na polepszenie standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Hasło tegorocznego finału to "Wiatr w żagle".

Jerzy Owsiak podczas konferencji prasowej / Rafał Guz / PAP

Gramy, robimy swoje, staramy się nikomu nie przeszkadzać. Celebrujmy to, cieszmy się tym - mówił szef WOŚP Jerzy Owsiak w piątek podczas konferencji zapowiadającej 28. finał.

WOŚP w tym roku działa w 1760 sztabach. Sztaby i wolontariusze - których jest prawie 120 tys. - są w niemal każdym zakątku Polski.



Za granicą sztaby WOŚP powołano m.in. w Anglii, Irlandii, Niemczech, Holandii, Belgii, USA i Australii. W tym ostatnim kraju WOŚP zbiera pieniądze na walkę z pożarami, które wybuchają tam od października zeszłego roku. Poprosiłem ich, żeby zbierali pieniądze dla siebie - nie zmieni to oblicza tragedii, ale na pewno pomoże. Po koncercie Renaty Przemyk rozwiesimy wielką flagę Australii i odsłuchamy hymnu australijskiego. Pokażmy Australijczykom, że jesteśmy z nimi solidarni. Wiemy, że nie tylko mierzą się z żywiołem, ale będą musieli również odbudować swoje domy - mówił Owsiak.



Replika medalu noblowskiego, kurtka Franza Maurera

Wśród przedmiotów wystawionych na licytacje wspierające WOŚP są m.in. replika medalu noblowskiego Olgi Tokarczuk, kolacja z Robertem Lewandowskim, sukienka od Roksany Węgiel, kurtka, w której Bogusław Linda wystąpił w filmie Władysława Pasikowskiego "Psy".



Kulminacyjnym wydarzeniem finału jest co roku happening "Światełko do Nieba". W tym roku Owsiak zapowiedział, że nie będą to, jak wcześniej fajerwerki, lecz widowisko świetlne. Światełko rozpocznie się o godz. 20 z Gdańska, by potem przenieść się na pl. Bankowym w Warszawie, gdzie jest centrum stołecznego finału WOŚP.



Po północy zostaną podane wstępne wyniki tegorocznej zbiórki. Według danych organizatora w ciągu 27. Finałów WOŚP zebrała i wydała na wsparcie polskiej medycyny sumę ponad 1,1 mld zł.