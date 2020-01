Ośmiu prezesów i właścicieli firm odebrało w sobotę wieczorem statuetki Wektora 2019. To nagrody przyznawane przez Pracodawców RP autorom nowatorskich rozwiązań dla polskiej gospodarki.

Laureaci Wektorów 2019 / Michał Dobrołowcz / RMF FM

Pracodawcy RP od 2002 roku przyznają Wektory - nagrody gospodarcze - za działalność przynoszącą szczególne korzyści polskiej gospodarce i tworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości. Od 18 lat co roku otrzymują je osoby i podmioty, które mogą być wzorem do naśladowania dla innych. Kapitułę nagród stanowi zespół wyłaniany spośród laureatów z poprzednich lat - ocenia on i analizuje nadesłane nominacje.



"Chcemy budować multienergetyczny koncern"

Rozwój, rozwój, rozwój i fuzje. Rozwój rafinerii, rozwój petrochemii, a do tego fuzja z Lotosem I grupą Energa, co niedawno zapowiedzieliśmy. Szczególnie tym roku chcemy budować multienergetyczny koncern, który wzmocni nas nie tylko w Polsce, ale też na arenie międzynarodowej - mówi prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, pytany przez dziennikarza RMF FM Michała Dobrołowicza o plany na najbliższy rok.



Michał Dobrołowicz: To jest też wektor nakierunkowany na sport?

Daniel Obajtek: Tak, bardzo mocno inwestujemy w sport, niemal podwoiliśmy finansowe sportu. Wielkość firmy nas do tego zobowiązuje, to jest zadanie społeczne, ale my na tym zadaniu społecznym zarabiamy.

To jest Wektor - nagroda za 2019 rok. Co według pana zdecydowało o tej nagrodzie?

Nie wiem. Generalnie jestem pracoholikiem i ciężko jest mi chodzić i odbierać nagrody, wolę ten czas poświęcić pracy. Jest to dla mnie niespodzianka, Wektor jest prestiżową nagrodą w biznesie, jest to bardzo miłe, ale generalnie patrzę na cały rozwój koncernu i codziennie pracuję, żeby go rozwijać. Żeby mieć wizję nie tylko z roku 2019, 2020 czy 2030, tylko z perspektywy kilkudziesięciu lat do przodu. I na tym moja praca polega, żeby ten koncern rozwijać, z perspektywy dziesięcioleci.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Patrząc jednak na najbliższe miesiące, na który moment pan najbardziej czeka?

Najbardziej czekam na zgodę Komisji jeśli chodzi o akwizycję Lotosu oraz na zgodę Komisji jeśli chodzi o Grupę Energia. To będzie bardzo duże wzmocnienie nas, to będzie już bardzo mocna spółka multienergetyczna.

To już niedługo, bo wiosną?

To prawda. Jednocześnie inwestujemy w rozwój rafinerii tak, by ona była coraz bardziej optymalizowana, coraz bardziej nowoczesna, oraz w rozwój petrochemii. To są miliardowe wydatki. Te inwestycje poprawią żywotność naszego koncernu, ale też poprawią możliwości finansowania kolejnych zadań i wyzwań, które nas czekają. Choćby budowa farm wiatrowych na Bałtyku, które czekają nas w filarze energetycznym.

To jest nagroda za 2019 rok. A 2020 rok - czy zapowiada się trudniejszy?

Każdy rok jest trudniejszy, co roku sobie mówię, że może następny dzień będzie łatwiejszy. To nieprawda. Generalnie mam duże tempo, moi ludzie czują to tempo i sami je sobie narzucają. Uważam, że każdy rok jest trudniejszy, ale w każdym roku jesteśmy zdecydowanie mądrzejsi.



Wektory 2019 otrzymali:

Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN Orlen S.A.

"Za skierowanie największego polskiego koncernu paliwowego na nowe, perspektywiczne tory rozwoju oraz wspieranie krajowego biznesu i polskiego sportu" - napisano w laudacji.

Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o.

"Pionierowi nowoczesnych metod chirurgii okulistycznej w Polsce za profesjonalizm, innowacyjność, najwyższe standardy leczenia oraz nieustającą troskę o zdrowie i satysfakcję każdego pacjenta" - czytamy w laudacji. Nagrodę odebrał Maciej Mądrala, Prezes Zarządu firmy.

Krzysztof Inglot, Prezes Personnel Service S.A.

"Za promowanie uczciwych praktyk w zatrudnianiu pracowników, szczególnie z Ukrainy oraz zaangażowanie w prace nad optymalnym kształtem polityki migracyjnej odpowiadającej potrzebom polskiego rynku pracy" - napisano w laudacji.

Antoni Kubicki, właściciel Hotelu Arłamów

"Za śmiałość w kreowaniu przedsięwzięć biznesowych i udane przejście od inżynierii przemysłowej do ekskluzywnego segmentu branży hotelowej" - uzasadniono w laudacji.

Medicover Sp. z o.o.

"Za sukcesy w profilaktyce zdrowotnej pracowników oraz wsparcie pracodawców we wprowadzaniu efektywnych modeli opieki zdrowotnej, które trwale zmniejszają koszty absencji" - czytamy w laudacji. Nagrodę odebrał Artur Białkowski, członek zarządu i Dyrektor Zarządzający ds. Usług Biznesowych firmy.

Wirtualna Polska Holding S.A.

"Za wpływ, jaki wywarła na kształt mediów elektronicznych w Polsce i rozwój rynku e-commerce oraz za dostarczanie odbiorcom istotnych, różnorodnych treści. Za konsekwentne budowanie pozycji lidera polskiego internetu i skuteczną konkurencję ze światowymi gigantami" - napisano w laudacji. Nagrodę odebrała Elżbieta Bujniewicz-Belka, członek zarządu ds. finansowych spółki.

Wektory 30-lecia Pracodawców RP otrzymali:

Zbigniew Grycan, właściciel Grycan - lody od pokoleń

"Za budzący podziw styl, w jakim przekształcił rodzinne przedsiębiorstwo w dużą firmę o międzynarodowym zasięgu" - czytamy w laudacji.

Sobiesław Zasada, przewodniczący rady nadzorczej Sobiesław Zasada S.A.

"Za to, że po prostu jest! Za osiągnięcia sportowe i biznesowe, które na zawsze pozostaną w historii Polski" - napisano w laudacji.