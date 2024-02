Ponad sto blokad ma pojawić się we wtorek na drogach w całej Polsce. Będzie to kolejna odsłona strajku generalnego rolników. Wśród ich postulatów jest wstrzymanie importu towarów rolnych z Ukrainy. Zobaczcie, gdzie we wtorek napotkacie na utrudnienia.

Blokada trasy S3 koło Myśliborza / Roman Walaszek / Gorąca Linia RMF FM Na mapie protestów są m.in. polsko-ukraińskie przejścia graniczne w Dorohusku i Medyce. Już teraz w Dorohusku na odprawę trzeba czekać ponad 230 godzin, czyli prawie 10 dni, a w Medyce 360 godzin, czyli ponad 2 tyg. Jutro sytuacja może być tam jeszcze trudniejsza. Poza tym ciągniki mają wyjechać na drogi dużych miast. Na przykład we Wrocławiu protest szykuje się na wjeździe na autostradę A4, a także na drogi ekspresowe S3 i S5. W Bydgoszczy - przed Urzędem Wojewódzkim, a w okolicy Poznania ciągniki mają blokować wjazdy i zjazdy na autostradę A2. Protestować też będą rolnicy z okolic Siedlec na Mazowszu. Opłacalność spada cały czas. Co z tego, jak my mamy ciągniki, jak jesteśmy coraz bardziej zadłużeni? - mówią rolnicy. Rolnicy planowali też jutro duży protest w Warszawie. Ta demonstracja - pod hasłem "Najazd na stolicę" - jest przesunięta na kolejny wtorek. Mapa wtorkowych utrudnień Utrudnienia w woj. lubelskim Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski powiedział podczas konferencji prasowej, że na wtorek w całym regionie zgłoszono 31 protestów. Poruszanie się w dniu jutrzejszym pomiędzy godz. 9.30-10 a godz. 17 będzie bardzo utrudnione lub wręcz niemożliwe. Szczególnie jeśli chodzi o drogi S12, S17 i S19 te objazdy są wręcz niemożliwe i kierowcy muszą się albo uzbroić w cierpliwość i czekać na zakończenie protestów albo wybrać inną, wydłużoną trasę - powiedział dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW Dariusz Działo. Dodał, że policja będzie starała się kierować auta na objazdy. Protesty w głównej mierze usytuowane są na drogach klasy S, drogach krajowych i wojewódzkich - przekazał zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie mł. insp. Olgierd Oleksiak. Dodał, że na miejscach protestów policjanci będą dbać o bezpieczeństwo zgromadzonych i kierowców. Zaapelował o zachowanie korytarzy życia dla służb ratunkowych. Wojewoda Komorski zastrzegł, że zadaniem służb jest zapewnienie bezpieczeństwa i godnych warunków uczestnikom zgromadzeń i kierowcom. Dzisiaj o godz. 9 rozpoczęła się dystrybucja ciepłych napoi - kawy i herbaty - dla kierowców i dla protestujących. Rozstawiliśmy również przenośne toalety w miejscach tych protestów - podał, przypominając o trwających protestach rolników przed przejściami granicznymi z Ukrainą. Ukraińscy przewoźnicy rozpoczną protest na granicy z Polską Ukraiński serwis Ukrinform poinformował, że w odpowiedzi na blokowanie granicy przez polskich rolników ukraińscy przewoźnicy we wtorek rozpoczną akcję protestacyjną na trzech przejściach granicznych z Polską. Demonstracja ma odbywać się na trzech przejściach granicznych: Rawa Ruska-Hrebenne, Krakowiec-Korczowa i Szeginie-Medyka. Akcja ma trwać całodobowo do 15 marca albo do czasu odblokowania granicy przez polskich protestujących - poinformowano. Celem pokojowego zgromadzenia jest wyrażenie protestu przewoźników z Ukrainy wobec blokowania ruchu transportu towarowego, rozpoczętego (w Polsce) w listopadzie 2023 roku. Powoduje to duże straty finansowe dla branży międzynarodowych przewozów drogowych Ukrainy, eksporterów i importerów z obu krajów i gospodarki Ukrainy, a także osłabia zdolności obronne (naszego kraju) w warunkach stanu wojennego - oświadczył Wołodymyr Mychałewycz, szef organizacji Międzynarodowi Przewoźnicy Drogowi Ukrainy. Jak przekazał Ukrinform, organizator akcji "będzie zapewniać kontrolę i porządek przejazdu przez te przejścia, nie pozwalając polskim ciężarówkom na objazd ogólnej kolejki ciężarówek". Czego oczekują protestujący rolnicy? Od wielu tygodni trwają protesty rolników nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Producenci sprzeciwiają się nie tylko niekontrolowanemu napływowi żywności z Ukrainy, ale również unijnym regulacjom związanym z tzw. "Zielonym Ładem". Zielony Ład to pakiet unijnych ustaw, które mają umożliwić Europie osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Zmiany w prawie zakładają m.in. ograniczenia w stosowaniu pestycydów i nawozów. W ich ramach ma być realizowana także strategia "od pola do stołu", której celem jest zapewnienie zdrowszej żywności. Rolnicy podkreślają jednak, że regulacje są oderwane od realiów i zwłaszcza w sytuacji kryzysu związanego z wojną w Ukrainie, przyczyniają się do gwałtownego wzrostu kosztów produkcji rolnej. Przedstawiciele polskiego resortu rolnictwa deklarują, że wspierają protestujących.

