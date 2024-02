Dziurę w podłodze gabinetu komendanta, widoczną na zdjęciach ujawnionych przez posła Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brejzę, spowodował silnik napędu granatnika. Śledczy muszą wyjaśnić, czy wystrzał w górę mógł stanowić większe zagrożenie, m.in. dla osób z pobliskich bloków mieszkalnych.

Szpital dostał informację o eksplozji nieznanej przesyłki

Kolejny wątek wyjaśniany przez śledczych dotyczy sposobu poinformowania o incydencie szpitala MSWiA, do którego trafił komendant Szymczyk. Jego służby przekazały, że doszło do wybuchu nieznanej przesyłki. W tej sytuacji uruchomiono specjalne procedury.



Do szpitala MSWiA wezwano strażackich chemików. Kazali oni zamknąć cały oddział, na który trafił generał, z powodu potencjalnego zagrożenia skażeniem. To sprawiło, że karetki przekierowano do innych stołecznych placówek. Badane jest m.in., czy to mogło narazić na niebezpieczeństwo zdrowie i życie pacjentów.

Wiele pytań wzbudza też podawanie przez policję informacji po incydencie, że w komendzie doszło do katastrofy budowlanej. Najpierw powodem miał być śnieg na dachu lub tąpnięcie fundamentów, a w końcu powstała informacja o ukruszeniu się kawałka sufitu na parterze.

Wątpliwości wzbudza też odstąpienie przez śledczych od przeszukania w domu generała Szymczyka. Zgodnie z procedurami, takie sprawdzenie powinno być przeprowadzone ze względu na bezpieczeństwo samego domownika, a także jego sąsiadów, gdyby okazało się, że część "prezentów z Ukrainy" trafiła do jego mieszkania.