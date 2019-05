W piątek 3 maja w stolicy odbędzie się wielka wojskowa defilada. W związku z tym szykują się utrudnienia drogowe.

Na zdj. Warszawa / Pixabay

Główna defilada rozpocznie się w piątek 3 maja, o godz. 13, ale zmiany w ruchu zostaną wprowadzone już od czwartku, 2 maja, od godz. 23 i potrwają do piątku, 3 maja, do godz. 18. W tym czasie kierowcy będą musieli się liczyć z utrudnieniami na Wisłostradzie i na sąsiednich ulicach.

Zamknięta zostanie cała Wisłostrada od mostu Grota-Roweckiego do mostu Łazienkowskiego. Kierowcy jadący od strony Łomianek będą musieli skręcić na Trasę Armii Krajowej lub na most Grota-Roweckiego. Nie będą mogli zjechać ani z Trasy, ani z mostu w kierunku centrum. Natomiast na Wisłostradę nie będzie można zjechać z mostów: Śląsko-Dąbrowskiego, Poniatowskiego i Łazienkowskiego oraz z Trasy Łazienkowskiej. Z Czerniakowskiej będzie można pojechać tylko na Trasę Łazienkowską w stronę centrum lub na most.



W tym samym czasie zamknięte zostaną ulice: Krasińskiego od Czarnieckiego do Wisłostrady, Krajewskiego od Dymińskiej do Wisłostrady, Zakroczymska i Jeziorańskiego od Szymanowskiej do Muzeum Katyńskiego, Wenedów od Zakroczymskiej do Wisłostrady, Sanguszki do Zakroczymskiej do Wisłostrady, Boleść od Bugaj do Wisłostrady, Mostowa od Bugaj do Freta, Wodna, Steinkellera, Grodzka od al. Solidarności do Wisłostrady, Nowy Zjazd od al. Solidarności do Wisłostrady, Karowa od Browarnej do Wisłostrady, Lipowa od Browarnej do Wybrzeża Kościuszkowskiego, Dobra od Karowej do Lipowej, Wiślana i Gęsta od Browarnej do Dobrej, Wybrzeże Kościuszkowskie pomiędzy tunelem Wisłostrady a Lipową, Ludna od Solec do Wisłostrady, Wilanowska od Czerniakowskiej do Wisłostrady i Górnośląska od Czerniakowskiej do Wisłostrady.



Na wszystkich zamkniętych ulicach obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się i postoju, a zostawione tam samochody będą odholowywane na koszt właściciela.



Piesi i rowerzyści nie będą mogli korzystać z dolnego poziomu mostu Gdańskiego. Na moście nie będą zatrzymywały się również tramwaje. Poza tym całkowicie zamknięte dla ruchu samochodów, pieszych i rowerów będą mosty Gdański i Śląsko-Dąbrowski. W tym czasie autobusy linii 160, 190, i 527 będą kursowały trasami skróconymi. Linia 409 będzie jeździła objazdem ulicami: Jagiellońską - mostem Grota-Roweckiego - al. Armii Krajowej - Słowackiego - Popiełuszki - al. Jana Pawła II. A linie 227 i 500 po stronie praskiej będą zawracały na rondzie Starzyńskiego, ich kursowanie na lewym brzegu Wisły będzie zawieszone.



Z kolei autobusy linii 105, 114, 118, 127, 166, 171, 185, N16 i N66 będą kursowały objazdami.



W trakcie trwania defilady policja i służby państwowe mogą operacyjnie zdecydować o wyłączeniu z ruchu także innych ulic.



Szczegółowe informacje o zmianach w organizacji ruchu można znaleźć na stronach: www.infoulice.um.warszawa.pl i www.facebook.com/infoulice. Natomiast szczegółowe informacje na temat zmian w kursowaniu stołecznej komunikacji miejskiej można znaleźć na stronie www.ztm.waw.pl.