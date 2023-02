​W Walentynki, dzień zakochanych, w RMF FM odwiedzamy Chełmno - miasto miłości. Tamtejsi piekarze zdradzili nam, jak zrobić specjalne walentynkowe bułeczki z lubczykiem.

Nadajemy dziś z polskiej stolicy zakochanych - Chełmna! A tam w jednej z piekarni można kupić bułeczki z lubczykiem. / Anna Zakrzewska / RMF FM

Lubczyk to miłosna przyprawa dodawana do napojów stających się dzięki niemu afrodyzjakiem. W tradycji i medycynie ludowej ziołu temu przypisywano magiczną moc. Było "lekarstwem" na problemy małżeńskie, ale tylko wtedy, kiedy wykopano go wraz z nacią 1 października o szóstej rano. Szczęście przynosił również młodej parze wpleciony we włosy lub upięty w sukience ślubnej. Dodany do pierwszej kąpieli niemowlęcia miał mu zapewnić szczęście w miłości.