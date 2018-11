Mężczyzna i dwie kobiety z Pomorza usłyszeli zarzuty w sprawie handlu ludźmi i prania brudnych pieniędzy. Chodzi o co najmniej 4,5 mln złotych i nawet pół tysiąca pracowników.

zdj. ilustracyjne / foto. pixabay /

Zatrzymany w tej sprawie mężczyzna od 2016 roku werbować miał do pracy w Szwecji i Polsce obywateli Gruzji, Ukrainy i Białorusi. Po sprowadzeniu do Polski pracownikom często zabierano paszporty, nie wypłacono pensji, dostawali jedynie kwoty nie wystarczające do przeżycia, potrącono im za mieszkania, rzekome ubezpieczenie czy odzież roboczą.

Gdy komuś udało się uciec, mężczyzna zawiadamiał straż graniczną o nielegalnym przekroczeniu granicy.

Pieniądze za pracę tych ludzi od wielu firm przelewane były na konta dwóch kobiet, potem wielokrotnie przelewane między różnymi rachunkami.

Według prokuratury, w ten sposób wyprano co najmniej 4,5 miliona złotych. Mężczyzna, który usłyszał zarzut handlu ludźmi, został już w tej sprawie aresztowany.

(j.)