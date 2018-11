Wtorek upłynie pod znakiem wysokiej, jak na listopad, temperatury. W całym kraju będzie słonecznie. Jak przewidują synoptycy, podobne warunki pogodowe utrzymają się przez najbliższe dni.

Jak podaje IMGW, nad Europą Wschodnią nadal dominuje wyż znad zachodniej Rosji, a Europa Zachodnia pozostaje w zasięgu niżu znad Atlantyku. Polska jest na skraju wyżu, a z południa w dalszym ciągu napływa ciepła masa powietrza pochodzenia zwrotnikowego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie nieznacznie się wahać.

Prognoza pogody na wtorek

We wtorek dzień na przeważającym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie początkowo na północnym wschodzie a po południu także na południowym wschodzie kraju duże.

Temperatura maksymalna od 15 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 19 stopni w woj. dolnośląskim.

Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym zachodzie okresami dość silny, w porywach do 65 km/h. W szczytowych partiach Tatr wiatr w porywach do 70 km/h, a w Sudetach do 110 km/h.

Środa, 7 listopada

Prognoza pogody na środę

W środę zachmurzenie małe, jedynie na północy kraju okresami umiarkowane i duże. Nad ranem na północnym wschodzie kraju mgła ograniczająca widzialność do 200 m.

Temperatura maksymalna od 13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 18 stopni miejscami na południu i południowym-zachodzie.

Wiatr słaby i umiarkowany, w górach okresami porywisty, południowo-wschodni.

Czwartek, 8 listopada

Prognoza pogody na czwartek

W czwartek najcieplej będzie w Małopolsce i na Podkarpaciu - 16 stopni Celsjusza. W pozostałej części kraju 15-14 stopni. Najchłodniej w woj. podlaskim - do 11 stopni.



Zachmurzenie małe, lokalnie umiarkowane.