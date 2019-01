Ustawo święto Trzech Króli od 2011 roku to dzień wolny od pracy. W tym roku wypada w niedzielę. Czy w związku z tym pracodawca odda nam dzień wolny? Mamy dla was dobre i złe wiadomości.

Za nami Boże Narodzenie i Nowy Rok... przed nami Święto Trzech Króli. W 2019 roku 6 stycznia to niedziela. Jak wiadomo, za każde święto, które wypada od poniedziałku do soboty pracodawca musi oddać nam dzień wolny. Niestety, przepisy Kodeksu pracy (dokładnie art.130 par. 2) mówią wprost, że w przypadku gdy jest to niedziela, wolne nam nie przysługuje.

Spójrzmy jednak na wszystko z drugiej strony. Choć w tym roku liczba naszych wolnych dni z powodu świąt nie wzrośnie, to przez następnych sześć lat już tak! Tak więc głowa do góry.





Kiedy brać wolne w 2019?

Co więcej, jeśli przygotujemy się wcześniej i zaplanujemy dobrze nasz urlop, w tym roku możemy zyskać przynajmniej kilka wyjątkowo długich weekendów. Już w maju warto wziąć wolne 2 maja, da nam to aż 5 dniowy urlop! Dodatkowe 4 dni zyskamy także w czerwcu, o ile tylko uzgodnimy z pracodawcą, że 21 dnia tego miesiąc nie pojawimy się w pracy. Analogicznie jest w połowie sierpnia, wszystko dzięki temu, że Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny wypada w tym roku w czwartek. Przezorni zyskają także długi weekend w grudniu.