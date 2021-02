Śląski Uniwersytet Medyczny tworzy pierwszy w Polsce oddział ginekologii dziecięcej w swojej klinice w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach. Jest potrzeba stworzenia takiego oddziału, bo już teraz pod opiekę lekarzy trafiają tam młode pacjentki z całej Polski.

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Jak wynika z informacji uniwersytetu, oddział ginekologii dziecięcej i dziewczęcej będzie pierwszym takim w Polsce. Jego utworzenie to odpowiedź na rosnące potrzeby w tej dziedzinie oraz fakt, że ginekolodzy wyspecjalizowani w opiece nad dorosłymi pacjentkami nie zawsze są przygotowani do leczenia również dzieci. Dlatego w przypadku problemów ginekologicznych dziewcząt, rodzice często mają problem, by szybko uzyskać właściwą diagnozę i rozpocząć leczenie.

Z jakimi problemami lekarze mają do czynienia w przypadku młodych pacjentek? Mogą być to zaburzenia miesiączkowania, stany zapalne, czasem ciąża młodocianych się zdarza jak również zmiany nowotworowe - wyjaśnia dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prof. Agnieszka Drosdzol-Cop.

Wśród dzieci leczonych w katowickiej klinice jest m.in. 8-letnia dziewczynka z Rzeszowa, która nagle zaczęła krwawić z dróg rodnych. Początkowo lekarze sądzili, że dziewczynka miesiączkuje, okazało się jednak, że problem jest poważniejszy - badanie wykazało guza w pochwie. Dziewczynka jest już po operacji, do Katowic przyjeżdża na okresowe kontrole.

Czuję się dobrze, operacje miałam 5 grudnia - mówiła w rozmowie z Anną Kropaczek 8-letnia Antosia. Na razie jest wszystko w porządku i wiem, że będzie miała jeszcze robiony rezonans - dodała mama pacjentki.

Antosia to nasza najmłodsza operowana pacjentka, ale przyjeżdżają do nas rodzice z córkami z całej Polski m.in. z Nowego Targu, Torunia, Warszawy. M.in. z racji tego, że młodych i całkiem małych pacjentek z różnymi problemami ginekologicznymi jest coraz więcej, w ramach naszej Kliniki powstaje pierwszy w Polsce oddział ginekologii dziecięcej i dziewczęcej, gdzie będziemy leczyć te pacjentki - wyjaśnia prof. Drosdzol-Cop, która specjalizuje się w ginekologii dziecięcej i dziewczęcej.