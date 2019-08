W ciągu ostatniej doby w Polsce doszło do siedmiu wypadków ze skutkiem śmiertelnym - wynika z informacji podanych w piątek przez Komendę Główną Policji.

KGP poinformowała, że od początku wakacji, czyli od 19 czerwca, na polskich drogach miało miejsce 395 wypadków ze skutkiem śmiertelnym, z czego siedem w ciągu ostatniej doby. 69 osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych zmarło w szpitalu w okresie krótszym niż 30 dni od daty wypadku. Przypadki takie policja także ujmuje w statystyce wypadków ze skutkiem śmiertelnym.



Policja apeluje do kierowców, aby przestrzegać elementarnych zasad ostrożności i bezpieczeństwa oraz przepisów ruchu drogowego, takich jak limity prędkości czy stan trzeźwości kierujących.



Policja przypomina także o konieczności korzystania z pasów bezpieczeństwa, właściwego przewożenia dzieci w aucie oraz ograniczeniu do minimum rozmów telefonicznych podczas jazdy.



Kierowcy powinni też dostosować prędkość do warunków atmosferycznych, drogowych, swoich umiejętności, a także stanu psychofizycznego. Powinni także zawsze zwalniać przed przejściami dla pieszych, przystankami komunikacji publicznej oraz przed skrzyżowaniami. Należy również pamiętać o obowiązkowych przerwach w trakcie wielogodzinnych podróży.