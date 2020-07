Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego i drugiego stopnia. Mogą wystąpić w województwach: mazowieckim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, dolnośląskim, wielkopolskim, opolskim, kujawsko-pomorskim.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

W nocy IMGW podało, że burze występują na wschodzie woj. wielkopolskiego, w woj. kujawsko-pomorskim i powoli wkraczają na północne Mazowsze i południe Warmii.

Jak poinformowało IMGW dla województwa warmińsko-mazurskiego ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem dotyczy 11 powiatów w godz. od 00:30 do godz. 08:30. W przypadku dwóch powiatów (ełcki i olecki) ostrzeżenie to dotyczy godz. od 02:00 do godz. 10:00.

IMGW prognozuje dla województwa warmińsko-mazurskiego wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.

W przypadku woj. podlaskiego ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem zostało wydane dla pięciu powiatów oraz dla Łomży, w godz. 00:30-08:30, dla 11 powiatów ostrzeżenie obowiązuje w godz. 02:00-10:00. IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.

Dla woj. dolnośląskiego ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem dotyczy powiatów: oleśnickiego (od godz. 19:00 w środę do godz. 07:00 w czwartek), dzierżoniowskiego, jaworskiego, miasta Jelenia Góra, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, kłodzkiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, świdnickiego, miasta Wałbrzych, wałbrzyskiego, miasta Wrocław, wrocławskiego, ząbkowickiego (od godz. 16:00 w środę do godz. 06:00 w czwartek). IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem dla tego województwa dotyczy powiatów: milickiego (w godz. 00:40-07:00), górowskiego, trzebnickiego, wołowskiego (w godz. 00:38-06:00), bolesławieckiego, głogowskiego, miasta Legnica, legnickiego, lubańskiego, lubińskiego, lwóweckiego, polkowickiego, zgorzeleckiego, złotoryjskiego (w godz. 00:28-06:00). Dla tych powiatów IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.