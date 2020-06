Ponad 11 tysięcy strażaków wzięło już udział w usuwaniu skutków nawałnic, które przeszły dotąd nad województwem podkarpackim. W związku z ulewami łącznie trzeba tam było ewakuować 155 osób. Także przez Małopolskę przetoczyły się burze, miejscami spadł nawet grad.

Zniszczenia w Trzcinicy k. Jasła / Darek Delmanowicz / PAP



Strażacy interweniowali dotąd w 29 miejscowościach województwa podkarpackiego. Obecnie najwięcej interwencji jest na terenie 5 powiatów, w tym m.in. w rejonie Jasła. Tam mieszkańcy nie zdążyli jeszcze uprzątnąć skutków poprzednich nawałnic, a z nieba znowu polała się woda. Co więcej, z prognoz synoptyków wynika, że nadal należy spodziewać się tam burz.

Woda zalała domy, budynki gospodarcze, drogi, szkoły, strażnice OSP, studnie. Gdy już ustąpiła, pojawiły się ogromne zniszczenia.

Woda zerwała most w miejscowości Manasterz na Podkarpaciu i zniszczyła wiele domów TVN24/x-news

Trudna sytuacja jest na zaporze w Siedleczce, gdzie umacniane są podstawy zapory. Obecnie zbiornik jest już opróżniony, to znaczy, że została przywrócona możliwość piętrzenia wody. Trwa także usuwanie zatoru o długości blisko 50 merów, który powstał w wyniku tego, że spiętrzone wody niosły ze sobą "potężny ładunek" zanieczyszczeń: drewna, plastiku, traw.

Łącznie na terenie regionu doszło do prawie 180 uszkodzeń infrastruktury wodnej. Największe są w zlewni Wisłoka, a także w Przemyślu na dolnym Sanie, oraz w Stalowej Woli i Jaśle.

Burze przechodzą nad Małopolską. Strażacy interweniowali już ponad 70 razy - głownie w powiatach chrzanowskim i wielickim. Wyjeżdżali do podtopień i usuwania połamanych gałęzi. W Zakrzowie w powiecie wadowickim spadł grad, co widać na filmie, jaki do naszej redakcji przesłał słuchacz RMF FM.

Grad w Zakrzowie pod Krakowem RMF FM

Grad w Zakrzowie / Gorąca Linia RMF FM /

Według synoptyków, silny deszcz, burze, a nawet trąby powietrzne mogą pojawić się w najbliższych godzinach we wschodniej i południowej Polsce. Ostrzeżenia dla mieszkańców wydało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Dzisiaj cały czas musimy uważać. Niestety prognozy mówią, że ta burzowa pogoda będzie się jeszcze utrzymywała w najbliższych dniach - podkreśla rzeczniczka RCB Anna Adamkiewicz.