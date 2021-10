Kierowca volkswagena, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej, jest już w rękach policji. Mężczyzna na widok funkcjonariuszy przyspieszył i zaczął uciekać. Następnie wysiadł z pojazdu i kontynuował ucieczkę pieszo. Okazało się, że kierowca był poszukiwany w celu odbycia kary 7 lat pozbawienia wolności, a ponadto samochód nie miał OC oraz przeglądu technicznego. W bagażniku pojazdu znaleziono sprzęt służący do wycinania katalizatorów.

Zatrzymanie poszukiwanego / Policja

Kierowca volkswagena nie zareagował na polecenie policjantów, przyspieszył i zaczął uciekać. Ucieczkę zakończył na poboczu drogi w zaroślach. Tam wybiegł z samochodu i dalej uciekał piechotą. Po krótkim pościgu został zatrzymany. Stawiał czynny opór. W trakcie sprawdzania w policyjnych systemach okazało się, że jest on poszukiwany za kradzieże, włamania, rozboje i posiadanie narkotyków. Wyroki te zostały wydane przez Sąd Rejonowy w Słupsku.

Następnie w trakcie sprawdzania dokumentów samochodu, którym jechał 32-latek, okazało się, że volkswagen nie posiada ubezpieczenia OC oraz ważnych badań technicznych. W trakcie kontroli samochodu, policjanci znaleźli narzędzia służące do wycinania katalizatorów. Mężczyzna został doprowadzony do wejherowskiej komendy. Ustalono też, że odpowiada on za 10 przestępstw. Zgodnie z policyjnymi ustaleniami, 32-latek kradł katalizatory w Wejherowie, Bolszewie, Gościcinie i Redzie.

Został już przesłuchany i usłyszał 10 zarzutów dotyczących kradzieży katalizatorów, a ponadto usłyszał zarzuty dotyczące niezatrzymania się do kontroli drogowej, mimo wydanych sygnałów świetlnych i dźwiękowych oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy. Ponadto mężczyzna odpowie za wykroczenia.

Najbliższe 7 lat spędzi w więzieniu. Za kradzież katalizatorów grozi kara do 5 lat więzienia.