Trybunał Stanu dla Glapińskiego? Szef NBP: Bezpodstawne, szkodliwe z punktu widzenia interesów Polski

RMF24

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Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński stanowczo odpiera zarzuty i twierdzi, że postępowanie dotyczące postawienia go przed Trybunałem Stanu jest całkowicie bezpodstawne. „Jest szkodliwe z punktu widzenia interesów wewnętrznych Polski i niestety może mieć bardzo istotny, negatywny wpływ w relacjach za granicą” - dodał.

Już jutro sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej ma przyjąć sprawozdanie z prac dotyczących wniosku o pociągnięcie prezesa NBP do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. Prace komisji trwają od maja 2024 roku, a w ich trakcie przesłuchano ponad 50 świadków.

Wstępny wniosek w tej sprawie złożyła grupa posłów rządzącej koalicji w marcu 2024 roku.

Zarzuty wobec prezesa NBP

Adamowi Glapińskiemu zarzuca się m.in. naruszenie konstytucji i ustaw poprzez pośrednie finansowanie deficytu budżetowego w ramach skupu aktywów w latach 2020-2021, prowadzenie tego skupu bez odpowiedniego upoważnienia Rady Polityki Pieniężnej oraz uchybienie nakazowi apolityczności.

Premier Donald Tusk już podczas kampanii wyborczej w 2023 roku zapowiadał odwołanie Glapińskiego, co nadaje sprawie dodatkowy wymiar polityczny.

Glapiński: „NBP nie podda się presji”

Prezes NBP nie pozostawia złudzeń co do swojego stanowiska. To postępowanie jest szkodliwe z punktu widzenia interesów wewnętrznych Polski i może mieć negatywny wpływ na relacje międzynarodowe – stwierdził Glapiński. Zapewnił również, że bank centralny nie ulegnie żadnej politycznej presji, a Sejm i rząd nie mają prawa ingerować w politykę pieniężną prowadzoną przez NBP.

Będziemy dalej działać na rzecz rozwoju gospodarczego kraju i dobrobytu obywateli – dodał.

Co dalej z postępowaniem?

Zgodnie z procedurą, po przyjęciu sprawozdania przez komisję, Sejm zdecyduje o ewentualnym pociągnięciu Glapińskiego do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu.

Uchwała w tej sprawie wymaga bezwzględnej większości głosów. Warto jednak przypomnieć, że Trybunał Konstytucyjny w 2024 roku zakwestionował przepisy dotyczące zawieszenia prezesa NBP w trakcie postępowania.

Adam Glapiński pełni funkcję prezesa NBP od 2016 roku. Jego druga i ostatnia kadencja kończy się w czerwcu 2028 roku.