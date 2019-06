Już 8 wrześnie wystartuje 8. edycja popularnej sztafety biznesowej Poland Business Run. Bieg odbędzie się w 10 miastach Polski i tradycyjnie pozwoli pomóc osobom po amputacjach i z niepełnosprawnością ruchową. By wziąć w nim udział, wystarczy zebrać 5-osobową drużynę spośród kolegów z pracy lub grona znajomych, zapisać się online i uiścić opłatę startową. Rejestracja trwa.

Poland Business Run co roku pomaga osobom z dysfunkcjami narządów ruchu, w tym po amputacjach

Choć Poland Business Run to bieg skierowany głównie do biznesu, w sztafecie mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które zgłoszą swoją drużynę. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń, nie warto więc zwlekać z zapisaniem swojej firmy. W rekordowym tempie w 4, 7 i 18 minut skończyły się miejsca kolejno w Krakowie, Poznaniu i Katowicach. Wciąż jednak można się rejestrować na lokalne edycje biegu w Gdańsku, Łodzi, Wrocławiu, Warszawie i Rzeszowie.

W tej chwili mamy na listach startowych ponad 20 tys. biegaczy, a rejestracja wciąż trwa. Są na nich firmy, które biegają z nami co roku, ale pojawia się też wielu nowych uczestników, co bardzo nas cieszy. Najwięcej, bo aż 7,5 tys. osób pobiegnie w Krakowie, a po 4 tys. w Warszawie i Poznaniu. W tym roku, 24 sierpnia, po raz pierwszy pojawimy się także w Szczyrku, gdzie proponujemy sztafetę górskim szlakiem tym biegaczom, którzy szukają większych sportowych wrażeń - mówi Marta Hernik, dyrektor projektu Poland Business Run.

Oprócz wystawienia swoich przedstawicieli w tej wyjątkowej imprezie sportowej, firmy i korporacje zaproszone są także do współorganizacji sztafety w roli partnera lub sponsora. Wiele przedsiębiorstw wspiera Poland Business Run w ramach własnej strategii CSR.

Warszawa Business Run to inicjatywa dobrze wpisująca się w obietnicę oraz wartości naszej marki. Integruje kilka tysięcy biegaczy wokół wspólnego celu - pomagania osobom z niepełnosprawnościami w realizowaniu ich potencjału. Motywuje pracowników różnych firm do dbania o siebie w ramach procesu przygotowań do biegu i uwydatnia wartość współpracy w celu robienia dobrych rzeczy - mówi Rowena Everson, dyrektor zarządzająca Standard Chartered w Polsce, strategicznego sponsora Warszawa Business Run 2019.

Dzięki środkom z zapisów drużyn, Poland Business Run co roku pomaga osobom z dysfunkcjami narządów ruchu, w tym po amputacjach. Od początku istnienia projektu wsparcie otrzymało już ponad 400 beneficjentów. W 2019 r. protezy kończyn, sprzęt medyczny i cenne godziny rehabilitacji otrzyma co najmniej 16 osób z całej Polski. Ilość środków na pomoc potrzebującym zależy od frekwencji biegaczy, którzy dołączą do charytatywnej sztafety.

Fundacja Poland Business Run, organizator główny wydarzenia, szacuje, że w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku, Łodzi, Rzeszowie, Lublinie i Szczyrku pobiegnie łącznie nawet 27 tysięcy osób. Każda z nich będzie miała do pokonania dystans ok. 4 km.

Więcej informacji oraz rejestracja online: www.polandbusinessrun.pl.