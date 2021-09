Ratownicy TOPR w nocy z soboty na niedzielę sprowadzali z Orlej Perci czterech obcokrajowców, którzy bez przygotowania wybrali się w nocy na najtrudniejszy szlak w polskich Tatrach. Turyści w kompletnych ciemnościach i mgle oczekiwali na ratunek w rejonie Żlebu Kulczyńskiego.

Zdjęcie ilustracyjne

Jak relacjonował ratownik dyżurny TOPR, w sobotę po godz. 22 do centrali TOPR w Zakopanem dotarła informacja od potrzebujących pomocy czterech obcokrajowców, którzy znaleźli się w rejonie Żlebu Kulczyńskiego w ciągu Orlej Perci. W ich kierunku wyruszyła piesza wyprawa ratowników.

Okazało się, że czterej mężczyźni nie doznali żadnych obrażeń, jednak byli zupełnie nieprzygotowani do takiej wędrówki. Źle zaplanowali swoja wyprawę, wyruszyli w góry zbyt późno, a w dodatku panowały złe warunki turystyczne. Na Orlej Perci zastała ich noc. Turyści w kompletnych ciemnościach i we mgle nie byli w stanie kontynuować wyprawy.



Mężczyźni zostali bezpiecznie sprowadzeni w asyście ratowników na Halę Gąsienicową w niedzielę około 7 rano.



W sobotę ratownicy TOPR również wyruszyli po poszkodowanego turystę, który w Wielkim Wołowym Żlebie złamał nogę. Początkowo, z uwagi na niski pułap chmur, ratownicy nie mogli dotrzeć bezpośrednio do poszkodowanego śmigłowcem dlatego na pomoc wyruszyła 14-osobowa wyprawa. Ostatecznie jednak chmury ustąpiły i poszkodowany został śmigłowcem zabrany do szpitala w Zakopanem.

Trudne warunki turystyczne w Tatrach

W Tatrach panują niekorzystne warunki do uprawiania turystyki. Na szlakach jest mokro i ślisko, a na odcinkach leśnych miejscami może zalegać błoto.



Utrudnieniem jest niski pułap chmur, który ogranicza widzialność i utrudnia orientację w terenie, co może być przyczyną pobłądzeń. W nocy w Tatrach panował mróz.