Tragiczny wypadek Polaków na Węgrzech. Rząd wysyła specjalny samolot

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Dziś wieczorem planowany jest wylot polskiego specjalnego samolotu na Węgry – ustalili dziennikarze RMF FM. Na jego pokładzie – jak wynika z informacji naszych reporterów – znajdzie się m.in. wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk.

Kiedy specjalny polski samolot poleci na Węgry? Ustalenia RMF FM

Premier Donald Tusk poinformował, że na pokładzie specjalnego polskiego samolotu będą przedstawiciele MSZ i służby medyczne. Także wicepremier i szef MON, Władysław Kosiniak Kamysz, informował wcześniej na portalu X, że na pokładzie maszyny będzie zespół medyczny.

Jak ustalili dziennikarze RMF FM Kacper Wróblewski i Michał Dobrołowicz, na pokładzie specjalnego polskiego samolotu znajdzie się m.in. wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk, która w resorcie koordynuje prace Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Jeśli zajdzie taka potrzeba – jak przekazał Kosiniak-Kamysz – to na Węgry uda się także samolot CASA i wojskowy Zespół Ewakuacji Medycznej.

Dziennikarze RMF FM ustalili, że dziś wieczorem planowany jest wylot polskiego specjalnego samolotu na Węgry. Później rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że lot planowany jest w niedzielę między godz. 18. a 20. Wewiór dodał, że z MSZ samolotem poleci wiceszef resortu Wojciech Zajączkowski, a także Andrzej Osiak z Departamentu Konsularnego MSZ.

Rzecznik MSZ podkreślił, że będą także jeszcze dwie osoby ze wsparcia konsularnego, które zostaną na miejscu dłużej by wesprzeć prace polskiej placówki dyplomatycznej w Budapeszcie oraz prace konsulatu.

Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech

Do wypadku doszło około godz. 1 w nocy z soboty na niedzielę. Autokar na podkarpackich tablicach rejestracyjnych wjechał do rowu na autostradzie M3 na Węgrzech, która łączy Budapeszt z północno-wschodnią częścią kraju. Na pokładzie było 57 pasażerów i dwóch kierowców. To polscy pielgrzymi, którzy wracali z Medjugorie.

12 osób nie żyje, a 10 zostało ciężko rannych; ok. 40 osób jest w węgierskich szpitalach. Trwa identyfikacja ofiar.

Ambasada RP w Budapeszcie uruchomiła specjalną infolinię, gdzie można uzyskać wszelkie informacje na temat wypadku. To numer: +36 20 472 9502. Rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór podkreślił, że infolinia jest przeznaczona dla bliskich ofiar i zaapelował o odpowiedzialne korzystanie z podanego numeru.

Z kolei Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazało, że informacje można uzyskać pod numerami: 17 867 12 38 oraz 17 867 18 64.

Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo w sprawie tego tragicznego wypadku. Wcześniej wyrazy współczucia rodzinom ofiar złożył prezydent Karol Nawrocki. Kondolencje złożył też premier Donald Tusk.

Pomoc psychologiczna dla poszkodowanych i ich rodzin

Wojewoda podkarpacka, Teresa Kubas-Hul, zapewniła pomoc psychologiczną dla poszkodowanych w wypadku na Węgrzech oraz ich rodzin. Do dyspozycji poszkodowanych i ich bliskich jest 10-osobowy zespół specjalistów – psychologów z Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w Rzeszowie, Strzyżowie, Brzozowie i Leżajsku.

Od poniedziałku wsparcie zapewnią specjaliści z kolejnych powiatów regionu, w tym z łańcuckiego, jarosławskiego, jasielskiego, krośnieńskiego i sanockiego oraz z miasta Rzeszowa.

Decyzja o zapewnieniu wsparcia zapadła podczas niedzielnego posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu zwołanym przez wojewodę uczestniczyli przedstawiciele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz pracownicy urzędu wojewódzkiego.