Premier wysyła na Węgry samolot specjalny

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„Podjąłem decyzję o wysłaniu na Węgry polskiego samolotu specjalnego z przedstawicielami MSZ i służb medycznych. Wszystkim poszkodowanym zostanie udzielona niezbędna pomoc medyczna i konsularna. Jesteśmy razem w tej trudnej chwili” - poinformował w samo południe premier. To ruch po tragicznym wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami z Podkarpacia. Zginęło 12 osób, 10 walczy o życie, ok. 40 jest w szpitalu.

Premier Donald Tusk poinformował w niedzielne południe, że podjął decyzję o wysłaniu na Węgry polskiego samolotu specjalnego z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych i służb medycznych. To pokłosie tragicznego wypadku, do którego doszło około godz. 1 w nocy z soboty na niedzielę. Autokar na podkarpackich tablicach rejestracyjnych wjechał do rowu na autostradzie M3 na Węgrzech, która łączy Budapeszt z północno-wschodnią częścią kraju. Na pokładzie było było 57 pasażerów i dwóch kierowców. To polscy pielgrzymi, którzy wracali z Medjugorie.

Dla wszystkich potrzebujących informacji o ofiarach lub poszkodowanych rząd uruchomił infolinię: +36 20 472 9502. Wcześniej premier złożył kondolencje rodzinom ofiar. Wyrazy współczucia złożył także prezydent Karol Nawrocki.

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech, 16 sierpnia 2026; fot. ZOLTAN MATHE / PAP/EPA