Za nami tragiczny wakacyjny weekend na polskich kąpieliskach. Jak podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, w sobotę i w niedzielę utonęło łącznie 17 osób.

Zdj. ilustracyjne / Maciej Nycz / Archiwum RMF FM

RCB podało, że w niedzielę utonęło 10 osób, a w sobotę odnotowano 7 utonięć.