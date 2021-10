​Prokuratura Rejonowa w Iławie skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie 22-latka, który w piątek wieczorem brał udział w szarpaninie na DK16 w okolicach Laseczna w woj. warmińsko-mazurskim. 22-latkowi przedstawiono zarzut zabójstwa - poinformował PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu Sławomir Karmowski.

Zdj. ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

"Prokuratura w Iławie po przeanalizowaniu materiału dowodowego zdecydowała o skierowaniu do sądu wniosku o tymczasowy areszt wobec 22-letniego mężczyzny, który brał udział w piątkowym zdarzeniu na DK16. Mężczyźnie temu przedstawiono zarzut zabójstwa" - poinformował PAP prokurator Sławomir Karmowski.

Powiedział, że na tym etapie postępowania nie może ujawnić, czy 22-latek przyznaje się do zarzutu. Dodał jedynie, że sąd ma dobę na rozpoznanie wniosku prokuratora i wszystko wskazuje na to, że rozpatrzy go w poniedziałek.



W piątek po godz. 20.00 na trasie krajowej nr 16 koło Laseczna zatrzymał się na jezdni 59-letni kierowca osobowego opla, a za nim 22-letni kierowca mercedesa ciężarówki. Kierowcy wysiedli z samochodów i na jezdni doszło między nimi do szarpaniny. Policja nie ujawnia, co było powodem sporu obu kierowców.



W trakcie szarpaniny młodszy pchnął 59-latka wprost na maskę wymijającego ich renaulta. Mimo reanimacji 59-latek zmarł.



Policja zatrzymała 22-letniego kierowcę pod zarzutem nieumyślnego spowodowania śmierci. Badania wykazały, że był m.in. pod wpływem marihuany. Materiał zebrany przez funkcjonariuszy dał prokuraturze podstawy do zmiany zarzutu na surowszy.



W niedzielę policja z Iławy poinformowała, że szuka świadków tragicznej szarpaniny. Prośbę o kontakt skierowała przede wszystkim do ok. 50-letniego mężczyzny, który udzielał pierwszej pomocy zmarłemu kierowcy opla. Wiadomo, że mężczyzna ten miał lekki zarost i poruszał się ciemnym mercedesem, prawdopodobnie klasy S, a numery rejestracyjne jego auta zaczynały się od liter CG.



Policja prosi także innych ludzi, którzy widzieli to zdarzenie, o kontakt, tel.: 47-73-26-200 (oficer dyżurny w Iławie) lub 608-011-318 (oficer prasowa policji w Iławie).