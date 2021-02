​Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek poinformował, że rozwiązał umowę o pracę z doktorem Tomaszem Greniuchem. Oznacza to, że nie tylko nie będzie on kierował wrocławskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej, ale w ogóle nie będzie pracował w IPN. Nominacja Tomasza Greniucha na stanowisko p.o. dyrektora oddziału IPN we Wrocławiu wzbudziła szereg kontrowersji. W przeszłości był on działaczem Obozu Narodowo-Radykalnego, a także wielokrotnie wykonywał gest nazistowskiego pozdrowienia.

